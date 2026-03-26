Орбан и Путин / © Associated Press

Венгерский журналист Саболч Паньи назвал обвинения в шпионаже, выдвинутые против него правительством Виктора Орбана, беспрецедентным давлением на свободу слова в ЕС. Расследователь связывает уголовное преследование со своей работой над темой секретных связей главы МИД Венгрии Петера Сийярто с Кремлем и вероятным контрабандным вывозом денег и драгоценностей из России.

Об этом стало известно из сообщения журналиста в соцсетях.

Что известно об обвинении венгерского журналиста

Обвинения в адрес Паньи прозвучали в ходе правительственного брифинга от Гергели Гуляша. Журналист, более десяти лет исследующий российское влияние в Венгрии, считает такую реакцию государства признаком копирования методов диктаторских режимов.

«Обвинение журналистов-расследователей в шпионаже беспрецедентно в 21 веке от государства-члена Европейского Союза. Это на самом деле принадлежит путинской России, Беларуси и подобным режимам», — заявил Саболч Паньи.

Он отметил, что считает свою работу не шпионажем, а наоборот — «антишпионской деятельностью журналиста», целью которой является разоблачение иностранного вмешательства.

Тайные каналы связи Сийярто и Лаврова

Паньи рассказал, что с 2023 года расследует вероятные незаконные контакты министра иностранных дел Венгрии с российскими чиновниками. В частности, речь идет об использовании спецсредств связи, скрытых от официальных структур венгерского МИД.

«Я пытался понять, может ли быть третья, четвертая и так далее коммуникация между Сийярто-Лавровым — это также ряд вопросов, которые видели европейские службы, но венгерские МИД не знают. Может ли Петер Сийярто пользоваться телефоном и номером телефона или другим устройством, скрытым от всех в венгерских иностранных делах?» — отметил расследователь.

Вывоз наличных из России в Венгрию — что известно

Наиболее резонансной частью расследования является информация о подозрительных грузах, которые могли прибывать из России в Венгрию самолетами политической элиты. Паньи ссылается на данные спецслужб шести стран НАТО и ЕС, полученных через перехват разговоров российских чиновников.

«Согласно моим сведениям от служб национальной безопасности ЕС и НАТО, по меньшей мере с 2016-2017 годов появилась информация о том, что большие суммы наличных и драгоценных камней могут прибывать из России на венгерских правительственных самолетах или частных самолетах», — утверждает журналист.

Он добавил, что пытался выяснить, как именно проверяют пакунки на таких рейсах и возвращаются ли чиновники из Москвы с большим количеством сумок, чем выезжали, избегая контроля в аэропортах.

Отсутствие контроля и защита источников

Паньи подчеркнул, что в нынешней системе власти Венгрии нет независимого органа, который мог бы расследовать шпионскую деятельность чиновников. Именно поэтому он считает необходимым продолжать работу, несмотря на угрозы.

Журналист отметил, что мог бы защититься от лживых обвинений гораздо легче, если бы не профессиональная этика:

«Я не могу разглашать, от кого и какую информацию я получаю как журналист, например в Венгрии, в пределах венгерского правительства и государственной сферы. Это совершенно несправедливое обвинение заставляет меня поделиться деталями моего конкретного расследования».

Саболч Паньи призвал всех, кто имеет информацию о подозрительных поставках или рейсах без пассажиров, но с большим количеством багажа, связываться с ним через защищенные каналы связи.

Позиция Венгрии по отношению к Украине — последние новости

Напомним, Венгрия и Словакия заблокировали выделение Украине кредита в 90 млрд евро, устроив демарш на саммите в Брюсселе.

Кроме того, Виктор Орбан устроил газовый шантаж, чтобы добиться возобновления поставок нефти в Венгрию через трубопровод «Дружба».

И несмотря на это ЕС заморозил более €16 млрд для Венгрии из-за блокирования помощи Украине.

Ранее мы писали, что отношения между Киевом и Будапештом достигли точки кипения из-за блокирования Виктором Орбаном кредита на 90 миллиардов евро. Европейские лидеры открыто называют действия премьера предательством и готовят юридические механизмы для обхода венгерского вето.