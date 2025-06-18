Тайные счета Третьего рейха: потомок эсэсовца требует от банка вернуть награбленные деньги евреев

Швейцарский банк игнорирует зыпить потомка офицера СС о судьбе миллионного состояния на тайных счетах нацистов

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71-летний Детлеф Келер, сын офицера СС Вольфганга Кёлера, обнаружил в письменном столе отца номера секретных счетов в швейцарском банке и коды доступа к ним. Потомок эсэсовца считает, что на этих счетах хранятся миллионы, награбленные нацистами у евреев в период с 1936 по 1944 годы.

Об этом он рассказал в интервью BILD.

Вместе с израильским раввином Эфраимом Меиром, главой фонда Tkumat Israel Foundation, занимающимся розыском еврейских активов времен Третьего рейха, Детлеф Кёлер стремится доказать существование этих средств и добиться их возвращения жертвам Глокоста.

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«У нас есть номера счетов и коды, необходимые для доступа к ним. Однако швейцарский банк UBS до сих пор отказывается предоставить информацию о местонахождении этих денег», — сказал Меир.

По словам мужчин, отец Келера, Вольфганг, служил в 12-й танковой дивизии СС "Гитлерюгенд", а после окончания Второй мировой войны стал распорядителем этих тайных счетов Рейха.

Детлеф Келер вспоминает разговор с отцом в 1999 году, незадолго до его смерти.

«Сейчас я расскажу тебе правду. То, что у тебя теперь, стоит миллиарды», — сказал тогда сыну бывший офицер СС.

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Он имел в виду именно те банковские счета, открытые в период с 1936 по 1943 год. По информации BILD, шесть нацистских деятелей перевели на эти счета средства, в том числе конфискованные еврейские активы. Эту информацию подтверждает Гельмут Гензель, друг покойного Кёллера, в своем нотариально заверенном заявлении, где он свидетельствует о том, что слышал о существовании этих тайных счетов. Детлеф Клер считает, что как наследник имеет законное право на эти средства.

«После войны его [Вольфганга — ред.] назначили доверенным лицом по этим счетам. Насколько мне известно, он никогда не трогал эти деньги. У меня есть действующее свидетельство о наследстве, следовательно, я являюсь законным владельцем счетов. Мы стремимся передать эти средства потомкам жертв Холокоста», — отметил Келер.

Детлеф Келер и Эфраим Меир познакомились 18 лет назад и с тех пор совместно работают над возвращением этих активов. Основным препятствием является отрицание банков по поводу существования каких-либо тайных нацистских счетов. В связи с этим банк UBS (ранее Crédit Suisse) подвергается критике и обвинениям в сокрытии информации о таких счетах. Среди выдвигающих обвинения есть как частные лица, так и представители Сената США.

«В последние годы мы подали несколько официальных обращений в UBS с требованием вернуть средства с шести счетов, юридически принадлежащих нашему клиенту», — сообщил иерусалимский адвокат Шмуэль Бекер. Поскольку банк все еще игнорирует запросы, юрист намерен подать иск в суд.

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Напомним, бывший вице-президент США Альберт Гор жестко раскритиковал действия администрации Трампа . Он сравнил политику действующей администрации Белого дома с методами, используемыми нацистской Германией в 1930-х годах.