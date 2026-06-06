Тайные схемы и бездействие США: почему элита РФ до сих пор беспрепятственно пользуется западной авиацией

Несмотря на санкции, российские олигархи обходят запреты и покупают западные бизнес-джеты

Реклама

Богатейшие представители русской элиты смогли адаптироваться к условиям войны и сохранить свой роскошный образ жизни. Вместо европейских курортов они теперь летают в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Азербайджан на элитных западных бизнес-джетах.

О тайных маршрутах российских олигархов и схемах обхода международных ограничений пишет The Wall Street Journal.

Журналисты проанализировали таможенные данные и треккинги полетов, обнаружив активное использование самолетов компаний Bombardier и Gulfstream. Эта информация наглядно доказывает, что санкции не мешают приближенным к Кремлю людям свободно передвигаться по миру.

Реклама

Кто из олигархов использует западные джеты

Руководитель оборонного гиганта "Ростех" Сергей Чемезов использует белоснежный самолет Bombardier Global 7500 стоимостью семьдесят пять миллионов долларов. Только в период с октября 2025 по январь нынешнего года он совершил на нем около шести рейсов в ОАЭ. Этот старый соратник русского диктатора имеет виллу с частным пляжем на архипелаге Палм-Джумейра в Дубае.

Другой близкий друг российского президента Аркадий Ротенберг летает на двух самолетах Bombardier Global, доступ к которым получил в конце 2022 года. Его частные борта чаще всего фиксируют на курортах Азербайджана и Эмиратах. В свою очередь олигарх Игорь Кесаев, занимающийся производством оружия, смог импортировать роскошный черный Bombardier Global Express XRS в 2023 году.

Теневые схемы обхода международных запретов

До полномасштабного вторжения российские миллиардеры обслуживали свои самолеты через европейских операторов в Швейцарии, Люксембурге или Сан-Марино. Теперь они вынуждены получать доступ к западной авиации исключительно из-за сложной сети брокеров и компаний-посредников. Европейские фирмы покупают джеты и регистрируют их в юрисдикциях, которые не вводили санкций против РФ.

После временной регистрации в таких странах как Оман, Казахстан или Южная Африка, самолеты тайно перегоняют непосредственно в Россию. К примеру, борт Чемезова сначала обслуживался венской компанией Avcon, а затем был перерегистрирован на российскую фирму Tarp Aviation. Эксперты отмечают, что подобные манипуляции нарушают как всеобщие экспортные санкции, так и персональные ограничения против конкретных собственников.

Реклама

Смена приоритетов американской политики

Москва смогла существенно нарастить импорт западных товаров во время второго президентского срока Дональда Трампа. По словам бывшего руководителя санкционного управления Минфина США Джона Смита, нынешняя американская администрация попросту не считает контроль за ограничениями против РФ своим главным приоритетом. Вашингтон сосредоточил основное внимание на борьбе с наркоторговлей и противодействии Ирану.

Эксперт отмечает, что внедрение санкций требует значительных усилий для отслеживания и блокирования новых путей их устранения. Однако сейчас Белый дом сознательно решил не сконцентрироваться на усилении санкционного давления против агрессора. Тем временем представители компании Bombardier уверяют, что имеют надежную программу комплаенса и принимают все разумные меры для соблюдения международных законов.

Напомним, в то же время рядовые россияне массово теряют доступ к авиаперелетам . Из российских аэропортов к лету 2026 года можно будет вылететь прямыми рейсами только в 31-32 страны. Это втрое меньше, чем было в позднем СССР.

Новости партнеров