Тайные связи Эпштейна с Россией: бывший разведчик MI6 раскрыл детали сотрудничества

Шпионские игры Эпштейна / © Associated Press

Бывший руководитель российского направления британской разведки MI6 Кристофер Стил заявил, что осужденный американский финансист и сексуальный преступник Джеффри Эпштейн, вероятно, был завербован советским КГБ для участия в масштабной операции по компрометации и шантажу представителей западных элит.

Об этом Стил сказал в интервью Times Radio, передает The Sun.

Кристофер Стил отметил, что, по информации его источников в США, деятельность Эпштейна прослеживается еще с 1970-х годов, когда тот имел связи с российскими организованными преступными группировками в районе Брайтон-Бич в Нью-Йорке. По словам Стила, именно тогда Эпштейн «почти наверняка» попал под влияние советских спецслужб.

Эпштейн и шпионская операция КГБ

Кристофер Стил пояснил, что так называемая операция «компромат» предполагает сбор компрометирующих материалов для дальнейшего давления или шантажа. Он предположил, что кураторы могли владеть информацией о самом Эпштейне и использовать это для его контроля, в то время как тот получал значительные финансовые выгоды.

По словам Стила, значительная часть средств, которые Эпштейн использовал для инвестиций и так и не были прозрачно объяснены, вероятно, уходила из Советского Союза.

Также бывший разведчик МИ6 предположил, что Эпштейна могли привлечь в шпионскую деятельность через покойного медиамагната Роберта Максвелла — отца его многолетней партнерки Гислейн Максвелл. Роберт Максвелл, по данным журналистских расследований, в 1970-х годах сотрудничал с советскими спецслужбами.

Тайные связи Эпштейна с Россией: есть ли подтверждения?

Бывший разведчик подчеркнул, что у американских властей, вероятно, есть соответствующие доказательства, однако они до сих пор не были обнародованы. По его словам, по мере дальнейшей обработки материалов эти данные могут стать публичными.

Отметим, что заявления Стила раздались на фоне публикации миллионов документов Министерством юстиции США, связанных с делом Эпштейна. Среди них фотографии поддельного австрийского паспорта, найденного ФБР в сейфе в его нью-йоркском имении, с отметками о въезде в Великобританию, Саудовскую Аравию, Францию и Испанию.

Следователи также установили, что резиденция Эпштейна была оборудована сложной системой видео- и аудионаблюдения. Это подкрепляет версию о сборе компрометирующих материалов на влиятельных гостей для возможного шантажа.

В новых документах также упоминаются сообщения, в которых Эпштейн намекал на свои контакты с окружающими президента России Владимира Путина и заявлял, что может помочь с получением российских виз или передать Кремлю важную информацию о западных политиках.

Добавим, что расследование масштабов связей Эпштейна с иностранными спецслужбами и влиятельными лицами продолжается.