Тайные встречи, скандал и отставка: в одной из стран президент продержался в должности четыре месяца

Хосе Джерри

Конгресс Перу во вторник проголосовал за отстранение президента Хосе Джерри от должности. Это произошло только спустя четыре месяца после его вступления в должность.

Об этом сообщает Reuters.

Почему президента устранили

Причиной послужил скандал вокруг нераскрытых встреч главы государства с китайским бизнесменом. Очередное смещение президента продолжило затяжную полосу политической нестабильности, сопровождающей страну уже около десятилетия.

За отставку Джерри высказались 75 парламентариев, 24 были против, еще трое воздержались. Теперь законодатели должны избрать нового председателя Конгресса, который будет автоматически исполнять обязанности президента. Таким образом, Перу может получить уже восьмого главу государства за последние восемь лет. Джерри стал третьим подряд президентом, досрочно отстраненным от должности.

Частая смена руководства демонстрирует глубокий кризис политической системы страны: власти не способны эффективно реагировать на ключевые проблемы — рост преступности и коррупцию. В результате Перу живет в условиях кратковременных администраций с ограниченными возможностями для реформ, в то время как сам Конгресс остается крайне непопулярным и пытается укрепить свои позиции путем отставки непопулярных лидеров.

Одна из депутаток, поддержавшая решение Рут Лук, заявила, что стране нужен руководитель, который поставит безопасность и общественные интересы на первое место.

«Мы просим положить конец этой агонии, чтобы обеспечить настоящий переход, на который надеются граждане. Не переход со скрытыми интересами, торговлей влиянием, секретными встречами и фигурами в капюшонах. Мы не хотим такого перехода», — подчеркнула она.

Политическая турбулентность может усилиться в преддверии запланированных на 12 апреля выборов. Аналитики отмечают, что многие решения парламентариев продиктованы предвыборными расчетами. Президент аналитического центра «Межамериканский диалог» Майкл Шифтер отметил, что часть законодателей решила дистанцироваться от Джерри, опасаясь электоральных потерь.

Скандал, получивший в медиа название «Чифагейт», вспыхнул после появления видео, где Джерри поздно вечером прибывает в ресторан на встречу с китайским предпринимателем Чжихуа Янгом — владельцем торгового бизнеса и концессии на энергетический проект. Об этой встрече официально не сообщалось.

Джерри возглавил государство в октябре после того, как Конгресс устранил его предшественницу Дину Болуарте на фоне коррупционных скандалов и роста общественного недовольства из-за криминогенной ситуации. Поскольку у Болуарте не было вице-президента, Джерри, тогда возглавлявший парламент, стал следующим в очереди на должность.

В этот раз Конгресс воспользовался процедурой осуждения, требующей простого большинства голосов, в отличие от импичмента, требующего 87 голосов из 130. Сам Джерри заявил, что будет уважать решение законодателей.

Действующий глава Конгресса Фернандо Роспильози, который по конституции должен перебрать полномочия президента, отказался от этой роли. Поэтому парламент изберет нового спикера, который автоматически станет главой государства.

Несмотря на политическую нестабильность, экономика Перу, в значительной степени опирающаяся на горнодобывающий сектор, демонстрирует относительную устойчивость: в 2025 году рост составил 3,4%, а инфляция оставалась на уровне около 1,7%, что свидетельствует об определенной изолированности экономических процессов от политических.

Ранее стало известно, что президент Болгарии уходит в отставку. Причиной стал кризис.

Так, Румен Радев подал заявление о досрочном уходе с должности. Он объяснил это затяжным политическим кризисом и невозможностью сформировать стабильное правительство после отставки предыдущего. После отставки его обязанности временно перейдут вице-президентке Илиане Йотовой, которая должна возглавить страну до следующих выборов.

По словам деятеля, он также планирует приобщиться к новому политическому проекту.