Тайный козырь Путина: Гудыменко о последствиях теракта в "Крокусе" для Украины

Гудыменко отметил, что украинцы до сих пор верят, что у РФ есть какой-то тайный козырь в войне. Он подчеркнул, что Россия уже показала нам почти все зло, на которое способна.

В России не осталось ни одного козыря, кроме ядерного оружия, поэтому не нужно искать какие-то потаенные причины или мотивы, зачем Кремлю был нужен теракт в Подмосковье.

Такое мнение высказал ветеран войны, общественный деятель Юрий Гудыменко.

"После пламенного концерта в "Крокусе" многие высказывались о том, что это же постановка, это же специально, и теперь Путин как сделает что-то, и будет нам еще труднее. Я хочу зафиксировать не то, что Путин сделал (потому что он как раз ничего не сделал и почти сутки скрывался). Я хочу зафиксировать этот страх нашего общества", – говорит Гудыменко.

Военный заметил, что украинцы до сих пор считают, что у России остался какой-то тайный козырь, и нужен только повод, чтобы его разыграть.

"Козырь есть, он не тайный, называется "ядерное оружие". Все остальное – не козыри, а обычные карты. Да и этот, судя по резкому уменьшению упоминаний, (ядерное оружие. — Ред.) Кремлем уже не считается козырем", – считает Гудыменко.

Он отмечает, что России не нужны были никакие теракты, чтобы:

начать полномасштабную войну в феврале 2022-го;

сделать резню в Буче и других украинских городах;

провозгласить мобилизацию в сентябре 2022 года;

обстрелять ДнепроГЭС в Запорожье за сутки до событий в "Крокусе";

"Единственная реальная угроза для нас была бы, если бы они действительно заморочились над провокацией, чтобы отвлечь от нас поддержку союзников. Но тогда бы стрелки бегали по "Крокусу" в вышиванках с оселедцем и криками "Слава Бандере". Потому что россияне не умеют делать красиво. Просто не умеют и всё.

И наконец надо перестать бояться их таким страхом, который парализует. Это не помогает нам выживать. Страх это естественно и нормально, но страх производителен. Страх, который придает силы, а не отнимает", – отмечает ветеран.

Гудыменко подчеркнул, что Россия уже показала нам почти все зло, на которое способна.

"Мы должны взять это зло, перечислить, учесть и спросить сторицей. И пусть наш страх помогает этому.

Страшно? Задонать.

Страшно? Мобилизируйся.

Страшно? Сдай кровь для раненых.

Дай страх стать твоим оружием. Не дай ему власти над тобой", – советует военный.

Напомним, что в пятницу вечером в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". Сегодня, 24 марта, в России заявили, что количество погибших возросло до 137 человек.

По информации Reuters, за терактом в "Крокус Сити" стоит ИГИЛ-К. Она действует преимущественно в Афганистане и соседних странах, в частности, в Таджикистане, граждане которого были задержаны российскими силовиками.

Военно-политический обозреватель группы Александр Коваленко рассказал, какие последствия теракта будут для самих россиян.

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