Тайный отчет о вмешательстве России в выборы в США загадочно исчез, побывав в руках Трампа — CNN

Последний раз секретные документы видели в Белом доме в последние дни пребывания Дональда Трампа на посту президента.

Спецслужбы США безуспешно пытаются разыскать подшивку с секретной информацией о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, когда победил Дональд Трамп.

Об этом говорится в расследовании CNN.

Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, исчезновение документов вызвало настолько большую обеспокоенность, что в прошлом году сотрудники разведки проинформировали руководителей профильного комитета Сената США о пропавших материалах и усилиях правительства по их возвращению.

Что было в секретных документах

Тайные документы – это подшивка бумаг толщиной 25 сантиметров. Здесь были "сырые" разведывательные данные, собранные США и их союзниками по НАТО о российских агентах.

В секретных документах говорилось, в частности, об источниках и методах влияния РФ, давших американской разведке основания говорить о попытке вмешательства России в выборы 2016 года в пользу Трампа.

Эта информация была столь секретной, что американские конгрессмены и их помощники с допуском к государственной тайне могли ознакомиться с ними только в штаб-квартире ЦРУ. Там они хранились в запертом сейфе.

Как тайные документы оказались в Белом доме

В последние дни своего пребывания на посту президента Дональд Трамп приказал привезти тайные документы в Белый дом, собираясь часть из них рассекретить и доказать, что на самом деле вмешательство РФ было направлено против него и не имело реального основания.

Работа над документами велась под наблюдением тогдашнего руководителя аппарата Белого дома Марка Медоуза.

В Белом доме создали несколько копий секретных документов с отредактированными данными. Их планировалось распространить среди республиканцев в Конгрессе и правых журналистов. Однако до этого дело не дошло — копии изъяли для дополнительного согласования. Информацию полностью до сих пор не обнародовали.

Между тем, оригинал документов исчез, и разведывательные службы США до сих пор не знают, где он.

На кого падает подозрение

По информации CNN, по одной из версий, тайные документы могли оказаться у упомянутого Медоуза. Но он это категорически отрицает.

Секретных материалов не нашли во время обыска резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, когда проводилось расследование по поводу ненадлежащего обращения экс-президента США с документами.

Напомним, согласно результатам нового опроса, политические позиции президента США Джо Байдена находятся в самом слабом месте за весь период его президентства. Избиратели дают ему самые низкие оценки за работу и впервые предпочитают Дональда Трампа в президентской борьбе 2024 года.

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