Тайный отчет ЦРУ: разведка опровергла заявления Белого дома о скорой победе над Ираном

ЦРУ предупредило об опасном провале стратегии США по Ирану

Американская разведка подготовила в Вашингтоне конфиденциальный аналитический отчет для высшего политического руководства страны, чтобы предупредить должностных лиц о неожиданной устойчивости Ирана к жесткому военному и экономическому давлению.

О том, почему тайные оценки ЦРУ кардинально расходятся с оптимистичными публичными заявлениями о скорой победе и уничтожении враждебного потенциала, пишет The Washington Post.

Блокада не дает быстрых результатов

Администрация президента США публично уверяет, что экономика Ирана разрушается, военные не получают зарплату, а морская блокада действует как стальная стена, которая отрезала страну от доходов. Однако данные разведки рисуют совсем другую картину: Тегеран способен продержаться под этой блокадой еще не менее трех-четырех месяцев, прежде чем столкнется с действительно критическими экономическими трудностями.

Иранцы быстро адаптировались: они хранят нефть на пустых танкерах, застрявших из-за блокады, и осторожно уменьшают добычу, чтобы не повредить скважины. Кроме того, разведчики предполагают, что Иран может начать масштабную контрабанду нефти по железной дороге через страны Центральной Азии. Источники издания отмечают, что высшее руководство страны стало лишь более радикальным и искренне верит, что сможет просто переждать «политическую волю США», подавляя любое внутреннее сопротивление.

Ракетный арсенал остался целым

Не менее поразителен разрыв в оценках военного потенциала. В то время как в Белом доме оптимистично заявляют, что ракеты противника «почти уничтожены», а осталось лишь около 18-19% арсенала, ЦРУ приводит совсем другие цифры. Иран сохранил около 75% своих мобильных пусковых установок и более 70% довоенного запаса баллистических ракет.

Более того, режим смог возобновить работу почти всех подземных хранилищ, активно ремонтирует поврежденное оружие и даже продолжает собирать новые ракеты. Но самой большой угрозой для контроля над Ормузским проливом остаются недорогие беспилотники-камикадзе. Их очень легко прятать в небольших складах, а эксперты объясняют: достаточно попадания одного такого дрона в коммерческое судно, чтобы мировые страховые компании навсегда отказались страховать нефтяные танкеры в этом регионе.

Риск стратегического провала

В то же время бывшие руководители израильской военной разведки предупреждают, что даже многомесячная идеальная блокада может не заставить Тегеран принять требования Вашингтона, ведь там просто не видят необходимости складывать оружие. Иран рассчитывает на свою выносливость и готов заставить свое население голодать ради продолжения войны.

В итоге конфликт, начинавшийся ради свержения режима и полного уничтожения его ядерной и ракетной программ, может обернуться для США стратегическим поражением. Если Иран выстоит, сохранит свой военный потенциал, продолжит обогащать уран и получит ослабление санкций в рамках мирных переговоров, его режим выйдет из этого кризиса гораздо сильнее и увереннее, чем был до начала войны.

Напомним, накануне Трамп заявил, что война против Ирана может закончиться, если Тегеран выполнит достигнутые договоренности. В то же время Ормузский пролив снова будет открыт для всех судов.

