Навроцкий подарил Трампу янтарный «трон»

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Президент Польши Кароль Навроцкий сделал президенту США Дональду Трампу очень необычный подарок, о котором не подозревали ни общество, ни Министерство иностранных дел, ни даже польское посольство в Вашингтоне. Речь идет о «янтарном троне».

Об этом пишут TVN24.

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«Янтарный трон» для Трампа: тайный подарок Кароля Навроцкого

Как удалось узнать репортеру телеканала TVN24+, речь идет о кресле, щедро украшенном янтарем. По данным источников в президентской канцелярии, сведения об этом «троне» тщательно скрывали даже внутри самой администрации.

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Все произошло 14 июня 2026 года. В тот день в небе над американской столицей пролетали истребители ВВС США, а на лужайке перед Белым домом установили октагон. Там организовали масштабное шоу по случаю 250-летия подписания Декларации независимости США и 80-летнего юбилея Дональда Трампа.

В Белом доме событие назвали одной из самых зрелищных ночей в американской истории. Среди 4000 гостей был и президент Польши Кароль Навроцкий.

За несколько дней до поездки глава президентского Бюро международной политики Марцин Пшидач анонсировал журналистам, что польский лидер везет в США два подарка.

«Подарок выбран, но сейчас я не буду раскрывать тайну — в нужное время вы все узнаете. Это будет хороший подарок, и я даже могу сказать, что их будет два. Один более личный, другой — государственного характера», — объяснял чиновник.

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После завершения визита канцелярия президента сообщила, что «от имени польского народа» Навроцкий передал Трампу мраморную таблицу. Ее планируют встроить в монументальную триумфальную арку, которую построят в Вашингтоне в честь 250-летия создания Соединенных Штатов.

Зато о содержании второго, более личного презента, никто из окружения Навроцкого не говорил. Ранее издание Newsweek написало, что Трамп получил изготовленные на заказ золотые запонки с черным ониксом, и эту версию быстро подхватили другие медиа. Но журналистское расследование TVN24+ показало, что личный подарок оказался совсем другим.

Фото: TVN24

Журналисты также разыскали автора необычного мебельного произведения — известного польского мастера-янтарщика Люциана Мирту. Примечательно, что несколько месяцев назад президент Навроцкий наградил его Офицерским крестом Ордена Возрождения Польши за значительный вклад в развитие польской культуры. Ранее художник уже сотрудничал с президентской администрацией во время каденции Анджея Дуды.

В разговоре с TVN24+ Мирта рассказал, что после того, как в 2018 году он передал первое подобное кресло Анджею Дуде, канцелярия заказала у него второй такой экземпляр. Уже тогда его планировали подарить Дональду Трампу.

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«Зная, что канцелярия бедна, я согласился на возмещение минимальных затрат», — добавил мастер.

В то же время, ни сам янтарщик, ни Марцин Пшидач не стали называть реальную стоимость этого изделия. Несмотря на это, в Варшаве уверяют, что подарок произвел на Трампа большое впечатление.

«Мы получили обратную связь, что подарок произвел впечатление. В то же время он демонстрирует прекрасную историю Польши, ремесленное мастерство, особенно в контексте происхождения господина президента [Навроцкого] из Гданьска. Балтийское море, янтарь — это поразительно», — отметил министр по делам президента.

Другие жесты в сторону Трампа от Польши

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что в случае создания постоянной военной базы США на территории страны ее назовут «Форт Трамп».

По его словам, окончательное решение является лишь вопросом времени, а строительство объекта надеются завершить до истечения президентского срока Дональда Трампа в 2029 году, чтобы он мог лично принять участие в открытии.

Идея такой базы возникла еще в 2018 году при Анджее Дуде, но особенно активизировалась после полномасштабного вторжения РФ в Украину: в мае 2026 года Трамп объявил о намерении дополнительно направить в Польшу 5000 военных, а в сентябре американские представители уже осмотрели потенциальные площадки для дислокации.

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