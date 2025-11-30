- Дата публикации
Тайный рейс "Руслана": украинский самолет перевез израильскую ПВО в Грузию
Украинская транспортная авиация выполнила непубличную миссию по перевозке военной техники, о закупке которой официально не сообщалось.
Пользователи соцсетей и авиационные трекеры зафиксировали необычный маршрут украинского грузового гиганта. Самолет Ан-124 «Руслан» совершил перелет из Израиля в Грузию со специфическим грузом на борту – системами противовоздушной обороны израильского производства . Официальные источники обеих стран пока не комментировали эту операцию.
Об этом сообщает портал "Милитарный" со ссылкой на OSINT-исследователей.
Детали рейса и груза
Информация о перевозке появилась благодаря внимательным наблюдателям в социальной сети X. Военный обозреватель обнародовал кадры из израильского аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. На видео и фото отчетливо виден процесс загрузки военной техники в чрево украинского «Руслана».
Эксперты идентифицировали груз как три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Spyder. Сервисы мониторинга полетов подтвердили, что после вылета из Израиля борт отправился в Кавказ и приземлился в международном аэропорту «Тбилиси».
Что известно о ЗРК Spyder
Следует отметить, что Грузия уже знакома с этим оружием. Еще в 2008 году страна приобрела у израильской компании Rafael одну батарею системы Spyder-SR. Это мобильный комплекс, способный уничтожать самолеты, крылатые ракеты и беспилотники на расстоянии до 20 км.
В 2020 году появлялась информация о планах Грузии модернизировать и отремонтировать эти системы. Возможно, нынешний рейс связан именно с завершением этих работ или с закупкой новых модификаций, хотя публичных заявлений о новых контрактах не было.
Аналитики обратили внимание на шасси попавших в кадр машин.
«Судя по колесной базе машин на обнародованных фото — 6×6, Ан-124 перевез три пусковые установки ЗРК Spyder-SR или MR», — отмечают в профильном издании.
Версия MR имеет расширенный радиус действия и способна поражать цели на расстоянии до 40 км.
