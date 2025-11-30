Тайный рейс "Руслана": украинский самолет перевез израильскую ПВО в Грузию

Украинский «Руслан» перевез израильские ЗРК в Грузию / © скриншот с видео

Реклама

Пользователи соцсетей и авиационные трекеры зафиксировали необычный маршрут украинского грузового гиганта. Самолет Ан-124 «Руслан» совершил перелет из Израиля в Грузию со специфическим грузом на борту – системами противовоздушной обороны израильского производства . Официальные источники обеих стран пока не комментировали эту операцию.

Об этом сообщает портал "Милитарный" со ссылкой на OSINT-исследователей.

Детали рейса и груза

Информация о перевозке появилась благодаря внимательным наблюдателям в социальной сети X. Военный обозреватель обнародовал кадры из израильского аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. На видео и фото отчетливо виден процесс загрузки военной техники в чрево украинского «Руслана».

Реклама

Загрузка самолета Ан-124 в аэропорту «Бен Гурион». Фото: X/Arab Military

Эксперты идентифицировали груз как три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Spyder. Сервисы мониторинга полетов подтвердили, что после вылета из Израиля борт отправился в Кавказ и приземлился в международном аэропорту «Тбилиси».

Что известно о ЗРК Spyder

Следует отметить, что Грузия уже знакома с этим оружием. Еще в 2008 году страна приобрела у израильской компании Rafael одну батарею системы Spyder-SR. Это мобильный комплекс, способный уничтожать самолеты, крылатые ракеты и беспилотники на расстоянии до 20 км.

В 2020 году появлялась информация о планах Грузии модернизировать и отремонтировать эти системы. Возможно, нынешний рейс связан именно с завершением этих работ или с закупкой новых модификаций, хотя публичных заявлений о новых контрактах не было.

Маршрут полета «Руслана» из Тель-Авив в Тбилиси 28 ноября. Источник: ADS-B Exchange

Аналитики обратили внимание на шасси попавших в кадр машин.

Реклама

«Судя по колесной базе машин на обнародованных фото — 6×6, Ан-124 перевез три пусковые установки ЗРК Spyder-SR или MR», — отмечают в профильном издании.

Версия MR имеет расширенный радиус действия и способна поражать цели на расстоянии до 40 км.

Напомним, ВСУ тестируют новое оружие для противодействия КАБам . Украинские военные нашли способы противодействия одной из самых сложных угроз на фронте.