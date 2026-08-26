Тайный визит директора ЦРУ в Москву: эксперт раскрыл ключевые вопросы переговоров

Директор ЦРУ Джон Ретклифф Джон Ретклифф / © Associated Press

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Визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москвумог быть связан с вопросами, которые непосредственно затрагивают стратегические и экономические интересы Соединённых Штатов. В частности, среди возможных ключевых вопросов могли быть ситуация вокруг Ирана, нефтяной рынок и связанные с ним риски для американской экономики.

Такое мнение высказал военный обозреватель Иван Тимочко в эфире «24 канала».

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Он подчеркнул, что поездки руководителей американских спецслужб в Москву обычно происходят в моменты, когда стороны могут обсуждать вопросы глобального масштаба.

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«Когда речь идет о каком-то дипломатическом обмене, это ни о чём. Такие поездки действительно происходят в моменты, когда могут приниматься глобальные решения», — сказал Тимочко.

Почему визит состоялся именно сейчас

Военный обозреватель напомнил, что в 2021 году Москву посетил тогдашний директор ЦРУ Уильям Бернс. Тогда представитель США пытался донести до Кремля предупреждение о последствиях подготовки масштабного вторжения в Украину.

Нынешний визит проходит в иных условиях — на фоне российско-украинской войны, дискуссий о возможном дальнейшем расширении российской агрессии и сложной ситуации внутри НАТО.

Однако, по мнению Тимочка, на этот раз непосредственный интерес Вашингтона мог быть связан прежде всего с вопросами, представляющими угрозу именно для США или способными иметь внутриполитические последствия для администрации Дональда Трампа.

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«Скорее всего, речь шла о ситуации, которая представляет угрозу для самих США или имеет значение для предвыборного периода в Соединенных Штатах», — предположил эксперт.

Одной из главных таких тем он назвал Иран. Военное противостояние вокруг этой страны, по его оценке, напрямую связано с ситуацией на мировом энергетическом рынке.

Тимочко считает, что в этом контексте важны не только военные аспекты конфликта, но и контроль над нефтяными потоками и маршрутами её поставок. Он предположил, что для администрации Трампа вопрос влияния на энергетические рынки может иметь не меньшее значение, чем непосредственные военные результаты противостояния.

Чего именно в Вашингтоне хотят от Москвы

По словам военного обозревателя, особую важность приобретают возможные договоренности между Россией и Ираном, которые потенциально могут повлиять на объемы нефти на мировом рынке.

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На этом фоне по-прежнему актуальным остается вопрос добычи и поставок энергоносителей. США при этом пытаются оказывать влияние на страны ОПЕК, а отдельные производители могут увеличивать объемы добычи сверх ранее согласованных показателей.

Для Дональда Трампа стабильность нефтяного рынка имеет не только экономическое, но и политическое значение, поскольку резкое подорожание топлива напрямую сказывается на американских потребителях.

«Если разразится нефтяной кризис, это особенно сильно ударит по Трампу в преддверии выборов», — подчеркнул Тимочко.

Отдельно он обратил внимание на Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов транспортировки энергоносителей. Любые серьезные перебои с поставками через этот регион могут привести к резкому скачку мировых цен на нефть, что будет иметь последствия и для американского внутреннего рынка.

«Я думаю, здесь речь идет в первую очередь о нефти и о том, чтобы оказать давление на Россию, чтобы она не занималась иранской темой. Главным здесь является иранский вопрос, а не европейский», — заявил военный обозреватель.

Была ли Украина одной из тем переговоров?

В то же время Тимочко не исключает, что в ходе контактов между американской и российской сторонами могла обсуждаться и Украина. Однако, по его мнению, непосредственный интерес Вашингтона в данном случае может в значительной степени касаться более широкой системы безопасности и рисков, связанных с ситуацией вокруг Ирана и мирового нефтяного рынка.

Таким образом, визит Ретклиффа в Москву, по оценке эксперта, мог быть частью более широкой дипломатической игры, в которой позиция России в отношении Ирана и энергетического рынка представляет для США отдельный стратегический интерес.

В чём заключается важность нефтяного вопроса для США

Еще одним аспектом Тимочко назвал внутриполитическое значение энергетической ситуации для Дональда Трампа. Цены на нефть и топливо могут напрямую влиять на настроения американских избирателей, а следовательно — на позиции республиканцев в ходе предстоящей борьбы за места в Конгрессе и Сенате.

При этом, по словам обозревателя, значительную роль в политических процессах США играют не только социальные сети, но и влиятельные деловые и лоббистские структуры, способные обеспечивать долгосрочную поддержку политических сил.

Тимочко отметил, что социальные сети могут быстро вызывать эмоциональную реакцию аудитории, однако это не всегда означает появление устойчивой политической поддержки.

«TikTok может влиять на массы, но не на избирателей. Речь идет об эмоциях, а не о политической субъектности определенных групп», — пояснил он.

По его мнению, для Республиканской партии гораздо более важными остаются структуры, оказывающие долгосрочное влияние на своих сотрудников, аудиторию и политические процессы.

«Трамп должен пользоваться поддержкой определенных лоббистских структур, которые могут обеспечить ему голоса, чтобы Республиканская партия и впредь оставалась влиятельной в Конгрессе и Сенате», — сказал Тимочко.

Напомним, что о секретном визите директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву появляются новые подробности. Что известно о его переговорах с российской стороной, предупреждении Путину и загадочном рейсе — узнайте в материале ТСН.

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