Тайный визит директора ЦРУ в Москву: в Путина неожиданно заговорили о «контактах»

Диреткор ЦРУ Джон Рэтклифф / © Associated Press

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Директор американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф прибыл в Москву с тайным визитом. У Путина прокомментировали и отметили, что это были контакты между службами безопасности.

Об этом сообщили источники Washington Post, знакомые с ситуацией.

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Реакция Кремля

Спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии для The Post заявил, что это были «контакты между службами безопасности». Он отказался назвать цель визита директора ЦРУ или какие-либо другие дополнительные подробности.

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Ранее для пропагандистских СМИ он заявил, что у Кремля нет информации об американском военном самолете, прибывшем в московский международный аэропорт «Внуково». Тогда он сказал, что российская сторона не собирается встречаться с представителями администрации США на этой неделе.

Загадочный рейс американского самолета — что известно

Американские чиновники не анонсировали поездку Рэтклиффа, но общедоступные данные отслеживания полетов Flightradar24 заметили движение транспортного самолета правительства США с базы Эндрюс на окраине Вашингтона в столицу России. Самолет вылетел из Москвы примерно через восемь с половиной часов, как показывают данные отслеживания.

Представители государственных институций — ЦРУ, Пентагона и ВВС США — отказались от комментариев. Белый дом также не ответил на запрос журналистов о тайном визите директора ЦРУ.

Пока неизвестно, какова была цель поездки и были ли в составе американской делегации другие высокопоставленные чиновники США.

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Последний визит директора ЦРУ был за несколько недель до нападения Путина на Украину

Последний известный визит директора ЦРУ в Москву состоялся за несколько недель до полномасштабного вторжения Путина в Украину в ноябре 2021 года. Тогда Уильям Дж. Бернс, возглавлявший агентство во времена президента Джо Байдена, предупредил Путина и его главных помощников не нападать на Украину и четко объяснил, какими будут последствия. Впрочем, Москва начала полномасштабное вторжение против Украины.

Визит директора ЦРУ в Москву — что известно

Напомним, 25 августа портал FlightRadar, отслеживающий полеты самолетов в режиме реального времени, зафиксировал загадочный рейс американского самолета. Как свидетельствуют данные сервиса, в Москву неожиданно прилетел военно-транспортный самолет ВВС США. Самолет прибыл в Ригу, откуда вылетел, из американского Кэмп-Спрингса. Там расположена авиабаза Эндрюс — одна из ключевых военных баз США.

Впоследствии в CBS News сообщили, что в Москву на военном самолете США прилетел директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф.

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