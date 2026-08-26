Тайный визит директора ЦРУ в Москву вызывает множество вопросов: тревожные выводы The Washington Post

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф / © Associated Press

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Тайный визит директора американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа в Москву вызывает немало вопросов.

Об этом сообщают источники The Washington Post, знакомые с ситуацией.

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Согласно данным отслеживания Flightradar24, военно-транспортный самолет C-17A вылетел из объединенной базы Эндрюс в воскресенье вечером, направляясь в Ригу, Латвию. Борт, вероятно, пробыл в Латвии на 24-часовую пересадку, прежде чем вылететь в Москву во вторник утром, приземлившись вскоре после 9 утра.

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Второй самолет ВВС США, C-40B, также вылетел из объединенной базы Эндрюс и приземлился в Риге спустя несколько часов после прибытия C-17A в страну.

Американские журналисты отмечают, что визит главы ЦРУ в Москву состоялся на фоне ужесточения украинских атак в глубинах России, в том числе в столице. Также поездка совпала с напряженным периодом в отношениях США и РФ.

Некоторые аналитики предупреждают, что президент России Владимир Путин может приступить к эскалации военных расследований против стран Балтии или других членов НАТО, что может привести к новому кризису.

Встречался ли глава ЦРУ с Путиным: ответ Кремля

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил на брифинге, что Рэтклифф вроде бы не встречался с Путиным. По его словам, контакты осуществлялись «через каналы разведывательных служб».

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В Кремле такие переговоры между странами назвали «положительным явлением».

«Контакты через каналы разведывательных служб сами по себе являются положительным явлением, положительным процессом. Эти контакты часто продолжаются даже в сложные моменты двусторонних отношений», — сказал Песков.

Впрочем, на вопрос, считает ли Москва, что визит столь высокопоставленного чиновника США может положительно повлиять на российско-американские отношения, Песков ответил, что делать такой вывод было бы преждевременно.

«Но повлияет ли это в целом на процесс выведения наших двусторонних отношений из глубокого кризиса, в котором они находятся, — сейчас говорить рано», — добавил он.

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Тайный визит директора ЦРУ в Москву — последние новости

Напомним, по мнению политолога Владимира Фесенко, директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву, чтобы передать Кремлю предупреждение о последствиях возможной эскалации войны. По его словам, переговоры по завершению войны в Украине — только одна из возможных версий.

Тем временем глава Центра общественной аналитики «Башня» Валерий Клочок считает, что глава ЦРУ в Кремль передал Путину сигнал от президента США Трампа. На фоне противоречивых заявлений Кремля переговорный трек между США и Россией может снова набирать обороты.

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