Тайвань находится в состоянии готовности к военным учениям Китая — Reuters

Тайвань находится в состоянии готовности к проведению военных учений Китая после инаугурации новоизбранного президента Лай Чин-те.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник службы безопасности острова, пишет Reuters.

По его словам, Пекин обычно начинает такие учения в июне.

Издание подчеркивает, что Лай, как и нынешняя президент Цай Инвэнь, отвергают претензии Пекина на суверенитет. Оба говорят, что только жители острова могут решать свое будущее. Инаугурация Лая, ныне вице-президента, состоится 20 мая.

"После победы Лая на январских выборах Китай постоянно оказывает давление на Тайвань, включая патрулирование береговой охраны вблизи группы контролируемых Тайванем островов, расположенных рядом с китайским побережьем, и открытие новых воздушных маршрутов в Тайванском проливе, угрожать безопасности авиации", — говорится на сайте информационного агентства.

Директор Бюро национальной безопасности Тайваня Цай Минэн рассказала, что сейчас Китай пытается повлиять на политику нового правительства острова.

"Особого внимания требует то, что после 20 мая, с июня по ноябрь, Китай проведет свои регулярные военные учения. Используют ли они эту жаркую пору как повод для проведения некоторых военных учений для дальнейшего давления на Тайвань — это ключевой момент, на котором сосредотачивается Бюро национальной безопасности", — подчеркнула она.

Напомним, по информации западных СМИ, Китай возобновил военную активность у Тайваня после отъезда госсекретаря Блинкена из Пекина.

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