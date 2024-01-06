Тайвань обвинил Китай в "психологической войне" из-за загадочных воздушных шаров

Минобороны Тайваня обвинило Китай в ведении психологической войны против жителей острова.

В субботу, 6 января, министерство обороны Тайваня обвинило Китай в создании угрозы авиационной безопасности и ведении психологической войны против жителей острова из-за недавней серии воздушных шаров, замеченных над островом

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что с декабря 2023 года минобороны Тайваня сообщило о нескольких случаях полета китайских воздушных шаров над Тайваньским проливом. В ведомстве заявляют, что на этой неделе несколько воздушных шаров пролетели над островом вблизи крупных авиабаз.

В субботнем заявлении министерства обороны Тайваня говорится, что воздушные шары представляют "серьезную угрозу" безопасности международной авиации, учитывая траекторию их полета.

"Воздушные шары были частью тактики Китая в "серой зоне" против Тайваня в попытке использовать когнитивную войну, чтобы повлиять на моральный дух нашего народа", — говорится в сообщении министерства.

Reuters отмечает, что возможность использования Китаем воздушных шаров для шпионажа стала глобальной проблемой в феврале 2023 года, когда США сбили китайский воздушный шар.

Напомним, 3 января министерство обороны Тайваня зафиксировало над островом три китайских воздушных шара – они пролетели вблизи авиабазы Военно-воздушных сил страны.

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