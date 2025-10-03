Тайвань ограничит импорт российской нефти после обвинений в рекордных закупках

Флаг Тайваня / © The National Interest

Правительство Тайваня призвало местные компании уменьшить объемы импорта российской нефти и нефтепродуктов, а затем Кремль потеряет миллиардные доходы.

В МИД Тайваня заявили, что этот шаг направлен на соблюдение международных санкций.

В ведомстве подчеркнули, что еще с 2023 года государственные предприятия Тайваня приостановили закупку российской сырой нефти. В то же время определенные виды нефтехимического сырья пока остаются вне санкционных ограничений.

Министерство подчеркнуло, что Тайвань и дальше будет координировать свои действия с США, Евросоюзом и другими партнерами. «Если международные союзники введут новые запреты, мы присоединимся к ним без промедлений», — говорится в заявлении.

Также в Тайбэе напомнили, что после начала широкомасштабной войны РФ против Украины был установлен строгий контроль за экспортом высоких технологий. В так называемый «черный список» внесли более 3300 российских компаний.

Ранее сообщалось, что глава Китая Си Цзиньпин пообещал не нападать на Тайвань, пока Дональд Трамп будет оставаться президентом США.

Мы ранее информировали, что премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что долгосрочные контракты с Россией на поставку нефти и газа являются самыми надежными, а отказ от них приведет к повышению цен для венгерских семей.