Несмотря на санкции, из Тайваня продолжают поставлять в Россию станки для военной промышленности.

Несмотря на санкции, Тайвань является одним из лидеров поставок станков для военной промышленности России.

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Об этом говорится в совместном расследовании The Insider и тайваньского издания The Reporter.

Против России было введено большое количество санкций после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Тайвань, являющийся одним из крупнейших в мире производителей электроники и микрочипов, присоединился к большинству санкций против РФ.

Однако, как выяснили СМИ, из Тайваня продолжают поставлять в Россию станки для металлообработки, используемые в военной промышленности. Несмотря на то, что местная администрация запретила такие поставки, станки продолжают попадать в Россию через третьи страны, преимущественно через Турцию.

Посредники и производители получают большую прибыль через систему перепродажи. СМИ пишут, что станки, стоимость которых от 60 до 180 тысяч долларов через посредников в третьих странах продали российскому производителю крылатых ракет и космической техники Корпорация "Комета" в Москве уже за миллион долларов.

Сотрудник промышленной ассоциации Тайваня, побывавший на выставке оборудования в континентальном Китае в 2023 году, на правах анонимности сообщил журналистам, что на фоне низкого из-за кризиса спроса со стороны Китая выставка была заполнена российскими покупателями, готовыми покупать станки на месте и за наличные деньги.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ зависит от артснарядов КНДР и не способна вести войну более двух лет.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне каждый день готовятся к войне против Европы, немецкие эксперты предупредили об угрозе.

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