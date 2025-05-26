Тайвань под прицелом: Китай модернизирует армию для молниеносного нападения

Китайский военный / © Associated Press

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Китай наращивает потенциал для быстрой эскалации, проводя активные воздушно-десантные учения, вводя новейшие артиллерийские системы и увеличивая уровень боевой готовности подразделений, которые могут быть задействованы в возможном вторжении на Тайвань. Об этом свидетельствуют данные военных из Тайваня, США, а также аналитические выводы специалистов.

Об этом пишет издание The Financial Times.

По словам тайваньского военного чиновника, военно-воздушные силы и ракетные войска КНР, которые будут играть ключевую роль в случае атаки на Тайвань, уже достигли такого уровня готовности, что могут «в любой момент перейти из мирного режима к боевым действиям».

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Другие официальные лица из тайваньского оборонного ведомства сообщили, что армия Китая:

регулярно проводит тренировки амфибийных войск вблизи портов, которые могут быть точками высадки,

поддерживает полную готовность армейской авиации для высадки десанта,

активно использует новые реактивные системы залпового огня, способные поражать цели по всему острову.

Угроза с неба для Тайваня растет

В феврале руководитель Индо-Тихоокеанского командования США, адмирал Сэмюэл Папаро заявил, что Пекин уже «очень близко» к тому, чтобы использовать учения в качестве прикрытия для реальной подготовки к атаке.

Министерство обороны Тайваня сообщает: ежемесячно китайские истребители заходят в зону ПВО острова более 245 раз — тогда как пять лет назад это случалось менее 10 раз в месяц. Дополнительно, ежемесячно более 120 нарушений фиксируется по средней линии Тайваньского пролива — неформальной границе между сторонами.

«Именно это является четкой демонстрацией эскалации и постоянного давления в воздухе на Тайвань», — отметил представитель Министерства обороны США.

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Китай подтвердил свою воздушную мощь, совершив за один день в октябре 2024 года 153 вылета боевых самолетов вблизи Тайваня.

Тайваньские чиновники утверждают, что значительное усиление авиационных возможностей Китая произошло благодаря новейшим истребителям J-10, J-11, J-16 и J-20. Они способны долетать до Тайваня из глубины материковой части без промежуточной дозаправки, особенно в комбинации с новыми самолетами-заправщиками Y-20.

Морская стратегия Китая и угроза блокады Тайваня

Военно-морской флот КНР также демонстрирует наращивание активности. С 2022 года в водах вокруг проливов Мияко и Баского постоянно находятся китайские корабли, чаще всего — эсминцы класса Type 052D, которые контролируют единственный выход китайских судов в Тихий океан.

Как объяснил экс-инструктор армии Тайваня Ян Тай-юань, флот КНР должен еще на начальном этапе войны выйти в Тихий океан, чтобы избежать изоляции в прибрежной зоне. По его словам, прошлогоднее накопление кораблей в западной части Тихого океана является сигналом такой подготовки.

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Американский оборонный представитель добавил, что китайский военно-морской флот вместе с береговой охраной постоянно держит возле Тайваня до 12 кораблей, и что в случае необходимости эти силы способны «перейти к режиму морской блокады… за считанные часы».

Тайваньские военные предупреждают: присутствие китайских боевых кораблей — это не просто демонстрация силы. Пекин сохраняет потенциал для внезапного авиадесанта, особенно за счет вертолетов на эсминцах и десантных кораблях типа Type 075, которые могут перебрасывать спецназ на остров.

«Благодаря таким передовым морским позициям, Китай сократил и расстояние, и время до Тайваня», — говорят военные.

Китай реформировал свою армию

Существенный прогресс Пекин демонстрирует и в других сферах. Согласно американской разведке, лидер Китая Си Цзиньпин еще в 2019 году поставил перед армией задачу подготовиться к возможному вторжению на Тайвань до 2027 года. Адмирал Папаро сообщил, что некоторые из этих целей уже достигнуты, в частности благодаря развитию ракетных войск и спутниковой группировки.

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Реформы, которые начались в 2015 году, изменили командную структуру вооруженных сил КНР. Масштабные учения возле Тайваня, состоявшиеся после визита экс-спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в 2022 году, показали, что китайская армия успешно осваивает совместные операции между видами войск.

Эксперт американского Военного колледжа Джошуа Аростеги рассказал, что сразу после визита Пелоси китайцы проводили отдельно ракетные, морские и воздушные операции.

«Но во время последних учений, посвященных Тайваню, они проводили все одновременно. Они уверены, что могут управлять масштабными операциями. И это пугает всех», — добавил он.

Фокус КНР на сухопутные силы

Наибольшие трансформации наблюдаются в сухопутных подразделениях. Армия КНР больше не базируется на крупных формированиях — они расформированы на более мелкие мобильные части. К примеру, уже развернуто шесть комбинированных амфибийных бригад вдоль побережья напротив Тайваня.

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«Это демонстрирует обновленный акцент на Тайване и создает основу для реальных боевых возможностей», — отметил Аростеги.

По словам одного из военных Тайваня, Пекин сможет осуществить атаку без значительного времени на переоснащение, поскольку войска «непрерывно тренируются на своих базах, расположенных очень близко к портам отправления».

Амфибийные части получили в свое распоряжение широкий спектр техники, в частности системы РСЗО PCH-191 с дальностью до 300 км, которые могут поражать любые объекты на Тайване. Эти установки дешевле, мобильнее, быстро заряжаются и запускаются с грузовиков — что делает их трудными для обнаружения.

Впервые они были применены сразу после визита Пелоси, а сейчас развернуты по всему китайскому побережью и стали неотъемлемой частью каждого учения, связанного с Тайванем.

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Готовность Китая к внезапному нападению на Тайвань

«Такие возможности позволяют нанести удар почти без подготовки. Это позволяет амфибийным или авиационным подразделениям запускаться буквально с места. И противодействовать этому — чрезвычайно сложно», — объяснил ветеран-аналитик китайские армии Деннис Бласко.

По словам американских военных, наибольший успех КНР — в «развитии и интеграции кампании совместного огневого поражения».

Однако, несмотря на технические достижения, Пекин все еще отстает в ключевой сфере — управлении:

«Это чрезвычайно сложная операция… и они еще не продемонстрировали, что могут адаптироваться к реалиям современной войны».

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Напомним, в апреле Китай провел вокруг Тайваня масштабные военные учения с участием армии, флота и ракетных сил. Пекин назвал эти действия «строгим предупреждением и сдерживанием независимости острова».

По мнению экс-посла США в Украине Джона Хербста, если президент США Дональд Трамп позволит президенту России Владимиру Путину оккупировать Украину, то дальше можно ожидать нападения Китая на Тайвань.

А издание The Hill отмечало, что Китай отправляет свои войска на фронт в Украине, чтобы изучить реалии ведения современной войны и набраться боевого опыта, готовя собственное вторжение на Тайвань.

Почему Китай стремится захватить Тайвань?

Китайская компартия считает Тайвань временно «отколовшейся» частью своей территории. Объединение с Тайванем — одна из главных целей политики «единого Китая». Захват Тайваня стал бы историческим достижением для Си, который стремится оставить после себя наследие «объединения родины». Тайвань также имеет критическое геостратегическое расположение — он блокирует Китаю прямой выход к Тихому океану. Контроль над островом расширил бы военное и морское влияние КНР в регионе. А еще Тайвань — лидер мирового производства микрочипов. Его индустрия является стратегически важной для высоких технологий и безопасности.

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