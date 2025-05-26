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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Тайвань под прицелом: Китай модернизирует армию для молниеносного нападения

Китай значительно усилил свою способность к внезапному нападению на Тайвань, что вызывает серьезное беспокойство у Тайбэя и США.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Китайский военный

Китайский военный / © Associated Press

Китай наращивает потенциал для быстрой эскалации, проводя активные воздушно-десантные учения, вводя новейшие артиллерийские системы и увеличивая уровень боевой готовности подразделений, которые могут быть задействованы в возможном вторжении на Тайвань. Об этом свидетельствуют данные военных из Тайваня, США, а также аналитические выводы специалистов.

Об этом пишет издание The Financial Times.

По словам тайваньского военного чиновника, военно-воздушные силы и ракетные войска КНР, которые будут играть ключевую роль в случае атаки на Тайвань, уже достигли такого уровня готовности, что могут «в любой момент перейти из мирного режима к боевым действиям».

Другие официальные лица из тайваньского оборонного ведомства сообщили, что армия Китая:

  • регулярно проводит тренировки амфибийных войск вблизи портов, которые могут быть точками высадки,

  • поддерживает полную готовность армейской авиации для высадки десанта,

  • активно использует новые реактивные системы залпового огня, способные поражать цели по всему острову.

Угроза с неба для Тайваня растет

В феврале руководитель Индо-Тихоокеанского командования США, адмирал Сэмюэл Папаро заявил, что Пекин уже «очень близко» к тому, чтобы использовать учения в качестве прикрытия для реальной подготовки к атаке.

Министерство обороны Тайваня сообщает: ежемесячно китайские истребители заходят в зону ПВО острова более 245 раз — тогда как пять лет назад это случалось менее 10 раз в месяц. Дополнительно, ежемесячно более 120 нарушений фиксируется по средней линии Тайваньского пролива — неформальной границе между сторонами.

«Именно это является четкой демонстрацией эскалации и постоянного давления в воздухе на Тайвань», — отметил представитель Министерства обороны США.

Китай подтвердил свою воздушную мощь, совершив за один день в октябре 2024 года 153 вылета боевых самолетов вблизи Тайваня.

Тайваньские чиновники утверждают, что значительное усиление авиационных возможностей Китая произошло благодаря новейшим истребителям J-10, J-11, J-16 и J-20. Они способны долетать до Тайваня из глубины материковой части без промежуточной дозаправки, особенно в комбинации с новыми самолетами-заправщиками Y-20.

Морская стратегия Китая и угроза блокады Тайваня

Военно-морской флот КНР также демонстрирует наращивание активности. С 2022 года в водах вокруг проливов Мияко и Баского постоянно находятся китайские корабли, чаще всего — эсминцы класса Type 052D, которые контролируют единственный выход китайских судов в Тихий океан.

Как объяснил экс-инструктор армии Тайваня Ян Тай-юань, флот КНР должен еще на начальном этапе войны выйти в Тихий океан, чтобы избежать изоляции в прибрежной зоне. По его словам, прошлогоднее накопление кораблей в западной части Тихого океана является сигналом такой подготовки.

Американский оборонный представитель добавил, что китайский военно-морской флот вместе с береговой охраной постоянно держит возле Тайваня до 12 кораблей, и что в случае необходимости эти силы способны «перейти к режиму морской блокады… за считанные часы».

Тайваньские военные предупреждают: присутствие китайских боевых кораблей — это не просто демонстрация силы. Пекин сохраняет потенциал для внезапного авиадесанта, особенно за счет вертолетов на эсминцах и десантных кораблях типа Type 075, которые могут перебрасывать спецназ на остров.

«Благодаря таким передовым морским позициям, Китай сократил и расстояние, и время до Тайваня», — говорят военные.

Китай реформировал свою армию

Существенный прогресс Пекин демонстрирует и в других сферах. Согласно американской разведке, лидер Китая Си Цзиньпин еще в 2019 году поставил перед армией задачу подготовиться к возможному вторжению на Тайвань до 2027 года. Адмирал Папаро сообщил, что некоторые из этих целей уже достигнуты, в частности благодаря развитию ракетных войск и спутниковой группировки.

Реформы, которые начались в 2015 году, изменили командную структуру вооруженных сил КНР. Масштабные учения возле Тайваня, состоявшиеся после визита экс-спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в 2022 году, показали, что китайская армия успешно осваивает совместные операции между видами войск.

Эксперт американского Военного колледжа Джошуа Аростеги рассказал, что сразу после визита Пелоси китайцы проводили отдельно ракетные, морские и воздушные операции.

«Но во время последних учений, посвященных Тайваню, они проводили все одновременно. Они уверены, что могут управлять масштабными операциями. И это пугает всех», — добавил он.

Фокус КНР на сухопутные силы

Наибольшие трансформации наблюдаются в сухопутных подразделениях. Армия КНР больше не базируется на крупных формированиях — они расформированы на более мелкие мобильные части. К примеру, уже развернуто шесть комбинированных амфибийных бригад вдоль побережья напротив Тайваня.

«Это демонстрирует обновленный акцент на Тайване и создает основу для реальных боевых возможностей», — отметил Аростеги.

По словам одного из военных Тайваня, Пекин сможет осуществить атаку без значительного времени на переоснащение, поскольку войска «непрерывно тренируются на своих базах, расположенных очень близко к портам отправления».

Амфибийные части получили в свое распоряжение широкий спектр техники, в частности системы РСЗО PCH-191 с дальностью до 300 км, которые могут поражать любые объекты на Тайване. Эти установки дешевле, мобильнее, быстро заряжаются и запускаются с грузовиков — что делает их трудными для обнаружения.

Впервые они были применены сразу после визита Пелоси, а сейчас развернуты по всему китайскому побережью и стали неотъемлемой частью каждого учения, связанного с Тайванем.

Готовность Китая к внезапному нападению на Тайвань

«Такие возможности позволяют нанести удар почти без подготовки. Это позволяет амфибийным или авиационным подразделениям запускаться буквально с места. И противодействовать этому — чрезвычайно сложно», — объяснил ветеран-аналитик китайские армии Деннис Бласко.

По словам американских военных, наибольший успех КНР — в «развитии и интеграции кампании совместного огневого поражения».

Однако, несмотря на технические достижения, Пекин все еще отстает в ключевой сфере — управлении:

«Это чрезвычайно сложная операция… и они еще не продемонстрировали, что могут адаптироваться к реалиям современной войны».

Напомним, в апреле Китай провел вокруг Тайваня масштабные военные учения с участием армии, флота и ракетных сил. Пекин назвал эти действия «строгим предупреждением и сдерживанием независимости острова».

По мнению экс-посла США в Украине Джона Хербста, если президент США Дональд Трамп позволит президенту России Владимиру Путину оккупировать Украину, то дальше можно ожидать нападения Китая на Тайвань.

А издание The Hill отмечало, что Китай отправляет свои войска на фронт в Украине, чтобы изучить реалии ведения современной войны и набраться боевого опыта, готовя собственное вторжение на Тайвань.

Почему Китай стремится захватить Тайвань?

Китайская компартия считает Тайвань временно «отколовшейся» частью своей территории. Объединение с Тайванем — одна из главных целей политики «единого Китая». Захват Тайваня стал бы историческим достижением для Си, который стремится оставить после себя наследие «объединения родины». Тайвань также имеет критическое геостратегическое расположение — он блокирует Китаю прямой выход к Тихому океану. Контроль над островом расширил бы военное и морское влияние КНР в регионе. А еще Тайвань — лидер мирового производства микрочипов. Его индустрия является стратегически важной для высоких технологий и безопасности.

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