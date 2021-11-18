Тайвань получила от США модернизированные истребители на фоне обострения с Китаем

Тайвань получила от США модернизированные истребители на фоне обострения с Китаем

Также Тайвань заказала у Соединенных Штатов еще 66 новых F-16V, поставки которых ожидаются в 2023 году.

Тайвань ввела в эксплуатацию 64 истребителя F-16V, модернизированных с помощью Соединенных Штатов. Частично признанная островная держава усиливает свои оборонные возможности перед лицом постоянных угроз со стороны Китая, который считает ее частью своей территории.

Об этом сообщает Focus Taiwan.

Президент Тайваня Цай Инвень заявила, что ввод в эксплуатацию модернизированных F-16V усилит современные боевые возможности Тайваня и свидетельствует о прочном партнерстве с Соединенными Штатами.

Программа на сумму около $4 млрд предусматривает замену всех устаревших американских самолетов F-16 A/B на версию F-16V (Viper). Модернизацию истребителей провела компания Lockheed Martin Corp вместе с Тайваньским аэрокосмическим агентством (AIDC).

В дополнение к продолжающейся программе модернизации Тайвань заказала у Соединенных Штатов еще 66 новых F-16V, поставки которых ожидаются в 2023 году.

Отметим, что Вашингтон придерживается политики "Единого Китая" и официально признает только власть в Пекине, но разрешает неформальные отношения и оборонные связи с Тайбэем, что, конечно, вызывает ярость у КНР.

Как сообщает АР, представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь подтвердил противодействие Китаю официальным контактам между Тайванем и США. Он выразил надежду, что Вашингтон "будет осторожным со своими словами и действиями по тайваньскому вопросу".

Почему враждуют Тайвань и Китай: историческая справка

Тайвань и окрестные острова контролируются отчасти признанной Китайской Республикой. Свои права на остров заявляет КНР, с точки зрения которой Тайвань входит в одноименную административную единицу Китая.

В 1949 году, потерпев поражение в Гражданской войне от войск Мао Цзэдуна, глава правительства Республики Китай Чан Кайши скрылся на Тайване. Вместе с ним туда перебрались его партия Гоминьдан, администрация и парламент.

В 1971 году Республика Китай уступила место ООН Китайской Народной Республике — с тех пор ООН и большая часть мирового сообщества официально признают юрисдикцию КНР во главе с коммунистами как над материковым Китаем, так и над Тайванем.

Противостояние между КНР и Китайской Республикой неоднократно приводило к вооруженным столкновениям. Официальный Пекин считает власти Тайваня сепаратистами. Тайбэй же поначалу не признавал власть Коммунистической партии и претендовал на возобновление своего контроля над всем Китаем. Хотя в последние десятилетия власти Тайваня уже не декларируют таких претензий, пытаясь отстоять хотя бы суверенитет острова.

Недавно отношения Тайбэя и Пекина снова обострились. 3 октября китайские военные самолеты приблизились к Тайваню.

Глава Китая Си Цзиньпин предложил острову мирно присоединиться к КНР. На что президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что остров не согнется под китайским давлением и будет продолжать свою оборону.

Ранее американский адмирал, командующий военными силами США Азиатско-Тихоокеанского региона Филипп Дэвидсон заявлял, что Китай может захватить Тайвань в течение ближайших шести лет.