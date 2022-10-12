Тайвань предупредил, что Китай изучает опыт войны РФ в Украине для разработки собственной стратегии

В Тайване предупреждают, что Китай изучает опыт войны в Украине, начатой Россией во главе с Путиным, по разработке собственной стратегии "гибридной войны" против Тайваня.

Генеральный директор Бюро национальной безопасности Тайваня Чэнь Мин-Тун считает, что разработка Китаем собственной стратегии "гибридной войны" против Тайваня будет включать в себя использование беспилотников и психологическое давление.

Об этом такое заявление Чэнь Мин-Тун сделал во время выступления в парламенте Тайваня, сообщает Reuters.

В свою очередь Тайвань, по его словам, тщательно изучает уроки войны в Украине, чтобы должным образом отреагировать, если Китай применит против них силу.

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"В этом году коммунистические военные переняли опыт российско-украинской войны, чтобы развить "гибридную войну" против Тайваня и усилить свою боевую подготовку", — сказал Чэнь.

Он напомнил, что Китай, руководство которого считает остров своей территорией, после августовских учений расширил "серую зону" и гибридную деятельность против Тайваня, особенно с использованием беспилотников.

В Тайване убеждены, что военная кампания Китая в "серой зоне" предусматривает нерегулярную тактику истощения противника, не прибегая к открытому бою, например, полеты в зону противовоздушной обороны Тайваня и вынуждению военно-воздушных сил Тайваня активизироваться.

Напомним, 1 сентября 14 китайских истребителей пролетели через срединную линию Тайваньского пролива.

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