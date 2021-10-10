Тайвань резко ответила на предложение Китая о "воссоединении": почему враждуют эти страны

Тайвань резко ответила на предложение Китая о "воссоединении": почему враждуют эти страны

Тайбэй и Пекин враждуют уже более 70 лет.

Президенткой Тайваня Цай Инвэнь отреагировала на предложение главы Китая Си Цзиньпина мирно присоединиться к КНР.

Об этом сообщает The Guardian.

На фоне военных провокаций Пекина Цай Инвэнь заявила, что народ Тайвань не согнется под китайским давлением и будет продолжать свою оборону.

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"Мы продолжим укреплять нашу национальную оборону и демонстрировать свою решимость защищать себя, чтобы никто не смог заставить Тайвань пойти тем путем, что наметил для нас Китай. Не должно быть абсолютно никаких иллюзий относительно того, что тайваньский народ покорится перед давлением", — сказала лидер Тайваня.

По ее словам, Пекин предлагает Тайваня путь без свободного и демократического образа жизни и без суверенитета для 23 миллионов человек.

В свою очередь министра обороны Тайваня Чиу Куо Чен заявлял, что опасность вооруженного конфликта в Тайваньском проливе сейчас самая высокая за последние 40 лет. Так, 3 октября китайские военные самолеты приблизились к Тайваню.

Тайвань vs Китай: историческая справка

Тайвань и окружающие острова контролируются частично признанной Китайской Республикой. Свои права на остров заявляет КНР, с точки зрения которой Тайвань входит в одноименную административную единицу Китая.

В 1949 году, потерпев поражение в Гражданской войне от войск Мао Цзэдуна, глава правительства Республики Китай Чан Кайши скрылся на Тайване. Вместе с ним туда перебрались его партия Гоминьдан, администрация и парламент.

В 1971 году Республика Китай уступила место в ООН КНР — с тех пор ООН и большая часть мирового сообщества официально признают юрисдикцию КНР во главе с коммунистами как над материковым Китаем, так и над Тайванем.

Противостояние между КНР и Китайской Республикой неоднократно приводило к вооруженным столкновениям. Официальный Пекин считает власть Тайваня сепаратистами. Тайбэй же сначала не признавал власть Коммунистической партии и претендовал на восстановление своего контроля над всем Китаем. Хотя в последние десятилетия власти Тайваня уже не декларирует таких претензий, пытаясь отстоять хотя бы суверенитет острова.

Ранее американский адмирал, командующий военных сил США Азиатско-Тихоокеанского региона Филипп Дэвидсон заявлял, что Китай может захватить Тайвань в течение ближайших шести лет.

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