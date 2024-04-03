Тайвань содрогнулся от мощного землетрясения: разрушены дома, есть погибшие (фото, видео)

На острове разрушены десятки домов и произошел оползень.

На Тайване произошло самое мощное землетрясение за последние 25 лет, повлекшее масштабные разрушения. Пока известно о четырех погибших и более 50 пострадавших.

Об этом сообщают Aljazeera и Reuters.

Тайвань всколыхнуло землетрясение магнитудой от 7,2 до 7,7. Подземные толчки привели к разрушениям десятков построек, а в восточной части острова произошел оползень.

Эпицентр землетрясения, по данным Геологической службы США, был в 18 км к югу от тайваньского города Хуалянь. Трясло и в столице Тайбэе.

Приблизительно через 15 мин. после основного землетрясения ощущалась серия толчков в течение часа. Как предупредили местные власти, афтершоки могут продолжаться в течение следующих трех-четырех дней.

По данным Reuters, в результате землетрясения погибли по меньшей мере четыре человека, еще более 50 пострадали. Около 20 человек оказались заблокированы в разрушенных зданиях. Там продолжаются спасательные работы.

После землетрясения для Японии и Филиппин была объявлена угроза цунами, но предупреждение было отменено.

Землетрясение на Тайване стало сильнейшим на острове со времени землетрясения 1999 года, в результате которого погибли 2400 человек.

Сообщается, что тайваньская система оповещения, обычно выдающая предупреждение за несколько минут до землетрясения, на этот раз не сработала вовремя.

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Разрушение в результате землетрясения на Тайване / Фото: Associated Press

Землетрясение на Тайване/Скриншот с видео

Землетрясение на Тайване/Скриншот с видео

Землетрясение на Тайване и оползень вследствие него/Скриншот с видео

На Тайване произошло самое мощное за 25 лет землетрясение: видео толчков и разрушений

К слову, 14 марта землетрясение произошло в Черногории. Оно было магнитудой 5,4 и разбудило местных жителей.

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