Тайвань зафиксировал рекордное количество китайских военных кораблей в водах вокруг острова

В конце прошлой недели в водах вокруг Тайваня были замечены рекордные 16 китайских военных кораблей за 24 часа, сообщило министерство обороны острова. Это, по мнению аналитиков, является последним признаком кампании устрашения Тайбэя со стороны правящей Коммунистической партии Китая.

Об этом пишет CNN.

Деятельность военно-морских сил Народно-освободительной армии в течение 24 часов, закончившаяся в 6 часов утра по местному времени в субботу, 15 июля, была следствием учений, состоявшихся в начале прошлой недели и в ходе которых десятки военных самолетов Китая пролетели мимо средней линии. Тайваньского пролива и попали в ключевые регионы зоны идентификации воздушной обороны Тайваня.

В течение 72 часов в середине прошлой недели 73 самолета военно-морских сил Народно-освободительной армии либо пересекли среднюю линию Тайваньского пролива — неформальную демаркационную точку, которую Пекин не признает, но до недавнего времени в основном придерживался, либо попали в юго-восточные или южные. -западные части авиационной зоны идентификации воздушной обороны острова.

В течение трех последующих дней было сообщено о девяти судах военно-морских сил Народно-освободительной армии в акватории вокруг Тайваня.

16 китайских судов вокруг Тайваня с 14 по 15 июля стали самым большим количеством с тех пор, как Министерство обороны острова начало ежедневно обновлять активность военно-морских сил Народно-освободительной армии вокруг острова в августе 2022 года.

"Это нарастающие военные усилия", — сообщил Карл Шустер, аналитик из Гавайев и бывший директор операций в совместном центре разведки Северного командования США в Тихоокеанском регионе.

Военные операции свидетельствуют о двойных усилиях Пекина, отметил он.

Во-первых, постоянная активность военно-морских сил Народно-освободительной армии вокруг острова создает ряд возможных маршрутов нападения, для которых нужно разрабатывать системы обороны, а во-вторых, это "практика, репетиция и тренировка для момента, если он наступит"., – сказал Шустер.

Этим "моментом" может быть возможно вторжение Китая в Тайвань.

Находящаяся у власти коммунистическая Партия Китая претендует на самоуправляющуюся демократию, рассматривая ее как свою территорию, хотя никогда не контролировала ее, и в течение десятилетий пыталась дипломатически изолировать остров. Пекин не исключает возможности использования силы для захвата острова.

Китайские государственные медиа 16 июля хвалили морскую активность, отмечая, что военно-морские силы Народно-освободительной армии "побили рекорд количества судов, задействованных в учениях в этом регионе", сообщает Global Times.

"Аналитики заявили 16 июля, что последние интенсивные учения демонстрируют способность Народно-освободительной армии окружить остров", — сообщается в статье Global Times.

Ни Министерство обороны Тайваня, ни статья в издании Global Times не приводят деталей о том, какие военные корабли военно-морских сил Народно-освободительной армии находились в водах вокруг Тайваня.

Однако китайские государственные медиа заявили, что обучение военно-морских сил Народно-освободительной армии "вероятно включали тренировки амфибийного десанта", а статья сопровождалась фотографией десантного амфибийного корабля ВМС, которая, по их словам, была сделана "во время недавних тренировок по реальным боевым действиям". ”.

Шустер считает, что военно-морские силы Народно-освободительной армии будут продолжать увеличивать давление на Тайвань.

"Мы увидим больше подобных учений, а в следующем году они будут более сложными и масштабными с участием военных подразделений и размахом их действий", — сказал он.

Напомним, китайский военный корабль 3 июня устроил провокацию с американским эсминцем USS Chung-Hoon в Тайваньском проливе – он дважды приблизился к кораблю США, создав угрозу столкновения.

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