Тайвань зафиксировал в небе китайские воздушные шары – они пролетели вблизи авиабазы

Министерство обороны Тайваня зафиксировало над островом три китайских воздушных шара – они пролетели вблизи авиабазы Военно-воздушных сил страны.

Об этом пишет Reuters.

Три китайских воздушных шара пролетели над Тайванем во вторник, 2 января. Еще один зафиксировали над Тайваньским проливом. Они находились на расстоянии 194 км, 296 км и 294 км юго-западнее Чин Чуань Кан, где расположена база Военно-воздушных сил Тайваня.

Впоследствии они исчезли в разных точках. В Минобороны отказалось отвечать на вопрос о точном назначении воздушных шаров, однако, вероятно, они были метеорологическими.

"Возможность Китаем использовать воздушные шары для шпионажа стала глобальной проблемой в феврале 2023 года, когда США сбили, по их словам, китайский воздушный шар для наблюдения. Китай заявил, что воздушный шар был гражданским судном, которое случайно заблудилось", — пишет Reuters

В преддверии президентских и парламентских выборов, которые пройдут 13 января, Тайвань находится в состоянии повышенной готовности к действиям Китая, как военным, так и политическим. Китай считает остров своей территорией.

В оборонном ведомстве Тайваня заявили, что они "внимательно следят и должным образом реагируют" на воздушные шары и собирают информацию об их пути.

В последние четыре года Китай активизировал военную активность вокруг Тайваня, и китайские истребители и военные корабли теперь регулярно действуют в проливе.

Напомним, 31 декабря в своей новогодней речи глава Китайской народной республики Си Цзиньпин заявил, что "воссоединение" Китая с Тайванем неизбежно.

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