Тайваньские солдаты прогоняли камнями китайские беспилотники: видео

Правительство Тайваня сообщило о неоднократных полетах беспилотников Китая вблизи небольших островов, которые он контролирует. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как тайваньские солдаты бросают камни в китайский дрон, пытаясь его отогнать.

Как сообщает Reuters, спикер МИД Китая Чжао Лицзянь на брифинге для прессы подтвердил, что видел эти кадры, но не видит оснований для комментариев.

"Китайские беспилотники, летающие вблизи китайской территории, не стоит комментировать", — сказал он.

ℹ️➡️⬇️"Но большая," посылает China's FM Spokesman Zhao Lijian, через видео снимается на drone от chinese mainland bewildered-looking vojáci na Kinmen island в настоящее время контролируется по Тайланду, "Just a chinese drone ." pic.twitter.com/OAEizODdkg — World News 24 (@DailyWorld24) August 29, 2022

В Министерстве иностранных дел Тайваня гневно отреагировали на такую позицию.

“Есть старинная китайская пословица, которая говорит, что “незваных людей называют ворами”. Независимо от того, входят ли они через дверь или выглядывают из воздуха, тайваньский народ не хочет таких воров”, – заявили в министерстве.

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Министерство обороны Тайваня также сообщило, что подобное вторжение беспилотника произошло вблизи крошечного острова Льва, являющегося частью группы островов Кинмэнь, расположенного вблизи китайских городов Сямэнь и Цюаньчжоу. В ближайшей точке расстояние между территорией Китая и группой островов Кинмень составляет всего несколько сотен метров.

Тайваньские солдаты выпустили в его направлении сигнальные ракеты.

Напомним, во время недавнего визита спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань государственное телевидение Китая продемонстрировало кадры начала учений китайской армии, ВВС и флота вокруг острова.

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