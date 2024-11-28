Тбилиси охватили протесты после оглашения премьера об отказе от вступления в ЕС

В столице Грузии Тбилиси протестуют из-за заявления премьера Ираклия Кобахидзе об отказе от вступления в Евросоюз.

У центрального офиса руководящей партии "Грузинская мечта" собрался стихийный митинг, сообщает New Voice.

Участники акции заявляют, что это решение является предательством интересов страны и нарушением статьи 78 Конституции Грузии, которая закрепляет стремление к европейской интеграции.

По их мнению, подобные действия ставят под угрозу будущее Грузии и разрушают многолетние усилия по сближению с Европой.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что после выборов в Грузы 26 октября, оппозиционные партии обвиняют власти в фальсификациях результатов парламентских выборов.

В Тбилиси протестуют из-за отказа вступления в ЕС

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