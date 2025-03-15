"Театр одного зрителя": Подоляк предположил, зачем Путин приезжал в Курскую область

По мнению советника Ермака, с Путиным невозможно вести переговоры о мире, потому что для него "не существует концепции жизни".

Приезд Путина в Курскую область – это было шоу, которое российский диктатор разыграл сам для себя.

Такое мнение высказал советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк в интервью для FREEДОМ.

Подоляк считает, что Путин искренне верит в то, что делает, и в "реальность", в которой он живет. Это касается как событий в мире, так и внутри России.

"На внутреннем треке он постоянно говорит о том, что они подняли с колен очередную отрасль, потом поднимут следующую. Человек живет в этом. И все, что он делал в Курской области, — это рассчитано было на его личное внутреннее потребление. Не на внутреннего потребителя, потому что россияне ему безразличны, у него нет среды, на которую нужно воздействовать. То есть в лагере, где главный - вертухай, ему нет нужды что-то кому-то доказывать", — отметил советник Ермака.

То есть для Путина нет никакого значения, как будет или не будет воспринимать его действия "внутренний потребитель", то есть рядовые россияне.

"Если нужно будет, они используют силовую вертикаль для подавления любого инакомыслия. Там небольшой процент людей, которые внутренне свободны. Остальным же нравится жить в лагере. Поэтому в России не нужна работа с внутренней аудиторией", — пояснил Подоляк.

Поэтому театральный визит Путина в военной форме в Курск, все его "селекторные совещания" – это театральное представление во многих действиях, которое кремлевский диктатор разыгрывает сам для себя.

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"Он искренне считает, что руководит миром и небесными светилами, все разруливает и т.д. Его психотип заточен на получение удовольствия от того, что он отдает приказы", — отметил Подоляк.

По его словам, с внешней аудиторией Путин разговаривает с помощью стратегии запугивания: угрожает "Орешником", "ядеркой", рассказывает "сказки" о победах российской армии и новейшем оружии, "не имеющем аналогов в мире".

"С Путиным невозможно вести переговоры о мире, потому что он заточен на смерть как на концепцию. Для него не существует концепции жизни и компромисса вокруг жизни. У него только компромисс вокруг смерти. Такая у него предустановка", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, Александр Стубб считает, что главная цель Путина – уничтожение украинской государственности. Президент Финляндии заявил, что России не нужен ни мир, ни перемирие, поэтому она будет затягивать переговоры и продолжать войну.

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