"Театральный жест": Лавров прокомментировал предложение Украины по переговорам прямо в Мариуполе

Глава МИД России Сергей Лавров назвал предложение Украины проводить спецпереговоры в Мариуполе "театральным жестом".

По его словам, Россия якобы до сих пор ждет ответы на свои предложения, которые, мол, передали Киеву еще 10 дней назад.

Об этом Лавров сказал 26 апреля во время совместной пресс-конференции с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем.

Глава российского МИД заявил, что получил предложение украинской команды провести очередные переговоры прямо в Мариуполе у стен "Азовстали".

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"Что могу сказать? Театральный жест", — сказал Лавров.

По его словам, таким образом, украинцы якобы собирались устроить "еще одну слезную сцену".

Лавров также заявил, что Россия якобы до сих пор ждет от Украины ответа на кремлевские предложения, которые, мол, "уже больше 10 дней находятся на украинской стороне", однако президент Украины Владимир Зеленский о них якобы "не слышал".

Следует отметить, что по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, российская сторона не передавала Украине ни одного нового документа, касающегося будущего мирного соглашения между странами. Из Кремля прибыли только предложения к формульному документу, подготовленному украинской делегацией. Следовательно, на сегодняшний день есть только один формульный документ — Стамбульское коммюнике, которое Украина передала российской стороне.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как изменилась риторика страны-агрессора с начала войны до сих пор. Так, по его словам, сначала она строилась не на желании договориться, а на ультиматумах.

Кроме того, глава государства отметил, что переговоры между президентами Украины и России зависят от Владимира Путина.

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