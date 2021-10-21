Течение подобно малярии: в Африке неизвестная болезнь убила более полутора сотен детей

Течение подобно малярии: в Африке неизвестная болезнь убила более полутора сотен детей

Болезнь поражает малышей не старше 5 лет.

В районе города Гунга в юго-западной части Демократической Республики Конго за последние два месяца от неизвестного заболевания умерли по меньшей мере 165 детей. Впервые о загадочной болезни стало известно в августе.

Об этом сообщает ActuaLitte.

По словам главы общин поселений Лозо-Мунен и Кинзамба Алена Нзамбы за сутки умирают по четыре ребенка.

"Болезнь протекает как малярия, но дополнительно есть анемия", — сообщил врач Жан-Пьер Басаке.

Специалисты из Минздрава выехали в район, чтобы определить источник заражения и разработать меры защиты от болезни.

Напомним:

В Индии зафиксировали более 40 тысяч случаев "черной плесени". Большинство больных имели коронавирус, диабет или принимали стероиды.

Большинство больных имели коронавирус, диабет или принимали стероиды. Также неизвестная болезнь атаковала добровольца, который получил вакцину Johnson & Johnson от коронавируса.

К слову, записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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