Течение подобно малярии: в Африке неизвестная болезнь убила более полутора сотен детей

Болезнь поражает малышей не старше 5 лет.
В районе города Гунга в юго-западной части Демократической Республики Конго за последние два месяца от неизвестного заболевания умерли по меньшей мере 165 детей. Впервые о загадочной болезни стало известно в августе.
Об этом сообщает ActuaLitte.
По словам главы общин поселений Лозо-Мунен и Кинзамба Алена Нзамбы за сутки умирают по четыре ребенка.
"Болезнь протекает как малярия, но дополнительно есть анемия", — сообщил врач Жан-Пьер Басаке.
Специалисты из Минздрава выехали в район, чтобы определить источник заражения и разработать меры защиты от болезни.
Напомним:
- В Индии зафиксировали более 40 тысяч случаев "черной плесени". Большинство больных имели коронавирус, диабет или принимали стероиды.
- Также неизвестная болезнь атаковала добровольца, который получил вакцину Johnson & Johnson от коронавируса.
К слову, записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.