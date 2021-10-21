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Течение подобно малярии: в Африке неизвестная болезнь убила более полутора сотен детей

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Течение подобно малярии: в Африке неизвестная болезнь убила более полутора сотен детей

Associated Press

Болезнь поражает малышей не старше 5 лет.

В районе города Гунга в юго-западной части Демократической Республики Конго за последние два месяца от неизвестного заболевания умерли по меньшей мере 165 детей. Впервые о загадочной болезни стало известно в августе.

Об этом сообщает ActuaLitte.

По словам главы общин поселений Лозо-Мунен и Кинзамба Алена Нзамбы за сутки умирают по четыре ребенка.

"Болезнь протекает как малярия, но дополнительно есть анемия", — сообщил врач Жан-Пьер Басаке.

Специалисты из Минздрава выехали в район, чтобы определить источник заражения и разработать меры защиты от болезни.

Напомним:

К слову, записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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