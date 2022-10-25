Тегеран цинично заявил, что готов расследовать использование Россией иранских дронов в Украине

Иран заверил, что "не останется безразличным", если будет доказано использование Россией его дронов в Украине.

Глава МИД Ирана Хусейн Амир-Абдоллахиан заявил, что Тегеран готов совместно с Украиной расследовать обвинения в поставке дронов-камикадзе в Россию.

Об этом сообщает IRNA.

"Мы не передавали и не передадим ни одного оружия или беспилотников России для использования в войне с Украиной", – цинично сказал министр.

Глава иранского МИД заявил, что обсудил возможное расследование с представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем. Он сказал Бореллю о готовности Ирана сформировать общую группу иранских и украинских военных экспертов по расследованию заявления об использовании иранских беспилотников в войне в Украине.

"Если нам станет понятно, что Россия использовала иранские беспилотники в войне против Украины, мы точно не будем безразличны к этому вопросу", — сказал Амир-Абдоллахиан.

Как Иран помогает России

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил о непосредственном участии Ирана в войне против Украины. По информации Белого дома, иранцы в Крыму работают инструкторами и работниками технической поддержки при запуске "шахидов".

Ранник ОП Алексей Арестович сказал, что Украина знает, что иранские военные находятся в Крыму и ВСУ даже дважды наносили по ним удары.

Иранских инструкторов, помогающих россиянам запускать дроны, заметили также и в Беларуси.

Руководитель ГУ МО Кирилл Буданов рассказал, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников и заказала новые партии.

Российский чиновник в прямом эфире на одном из пропагандистских государственных каналов оговорился, что дроны-камикадзе РФ берет из Ирана.

В ответ на такие действия Тегерана Европейский Союз 20 октября утвердил санкции против Ирана за поставку дронов-камикадзе. Этому примеру последовала и Великобритания.

Иран же цинично не признает поставки дронов России.