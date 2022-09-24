Тегеран готовит "пропорциональный" ответ на решение МИД Украины снизить уровень дипломатических отношений

Представитель министерства иностранных дел Ирана не уточнил, какими именно будут действия его ведомства после лишения аккредитации посла этой страны в Киеве.

В ответ на решение Украины лишить аккредитации посла Ирана и значительно сократить количество дипломатического персонала в иранском посольстве в Киеве, внешнеполитическое ведомство этой страны планирует "пропорциональные действия".

Как сообщает Reuters, об этом заявил в субботу, 24 сентября, спикер министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани.

По его словам, решение Украины "основывается на неподтвержденных сообщениях" о поставках вооружения в Россию, и является "результатом ажиотажа в СМИ со стороны иностранных сторон". В МИД Ирана призвали Украину "воздерживаться от влияния третьих сторон, стремящихся разрушить отношения между двумя странами".

Каким именно будет "пропорциональный" ответ Ирана спикер внешнеполитического ведомства этой страны не уточнил.

Ранее Насер Канаани заявил, что сожалеет об ухудшении дипломатических отношений между Ираном и Украиной, и отрицал поставки беспилотников в Россию.

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В то же время ежедневная иранская газета Kayhan сообщила о продаже России "сотен боевых беспилотников".

"Уже некоторое время иранские беспилотники проводят операции в небе Украины против НАТО", — цитирует Reuters иранское издание, руководителя которого назначил лично верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Военное руководство Украины заявило, что по состоянию на субботу, 24 сентября, было сбито по меньшей мере семь иранских беспилотников, в том числе шесть дронов-камикадзе "Шахед-136", атаковавших украинские города накануне.

Напомним, МИД Украины приняло решение лишить аккредитации посла Ирана и значительно сократить количество дипломатического персонала в посольстве Ирана в Киеве из-за поставок российским войскам иранских беспилотников. Президент Владимир Зеленский назвал действия Ирана "сотрудничеством со злом".

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