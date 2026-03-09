Тегеран накрыл токсический смог после ударов Израиля: в городе прошел "черный дождь" (фото)

Черный дым в небе Тегерана, авто движутся мимо статуи военного мемориала и билборда с изображением покойного верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. 8 марта 2026 года / © AFP

Столицу Ирана охватило облако токсического смога, что повлекло за собой выпадение нефтяных осадков в городе и его окрестностях. Причиной экологических бедствий стали ночные удары израильских военных по объектам топливной инфраструктуры, которые спровоцировали масштабные пожары.

Об этом пишет Time .

Последствия для населения и экологии

Жители 10-миллионного Тегерана сообщают о густом черном дыме, заблокировавшем небо над городом. По свидетельствам очевидцев, в регионе прошли «черные дожди» — осадки, загрязненные нефтепродуктами, запятнавшие автомобили и здания даже в десятках миль от эпицентра пожаров.

Иранское Общество Красного Полумесяца предупредило о высокой опасности осадков, назвав их «кислотными». По данным организации, химические вещества в воздухе могут вызвать ожоги кожи и серьезные поражения легких. Жители жалуются на удушье, головные боли и раздражение слизистых.

Черный дым в небе Тегерана 8 марта 2026 года / © AFP

Цели атак и позиция сторон

Израильские военные официально подтвердили нанесение ударов по объектам в Тегеране. Согласно заявлению, целями стали топливные составы, принадлежащие Корпусу стражей Исламской революции (КСИР). В Израиле говорят, что эти комплексы использовались для обеспечения топливом военных формирований.

Спутниковое изображение повреждений нефтеперерабатывающего завода Рас-Танура компании Saudi Aramco в Восточной провинции. (Фото спутникового снимка ©2026 Vantor/AFP) / © AFP

По данным иранских государственных СМИ, поражения зафиксированы на следующих объектах:

нефтехранилище Агдассие (северо-восток Тегерана);

нефтехранилище Шахран (север города);

нефтеперерабатывающий завод на юге;

топливный склад в Карадже.

Министерство иностранных дел Ирана обвинило Израиль в «отравлении мирных жителей и разрушении окружающей среды». Также иранская сторона заявила об атаке США на опреснительный завод на острове Кешм, оставившем без воды 30 сел. Вашингтон и Иерусалим эти обвинения отвергают.

Региональная эскалация

Сообщается, что атаки произошли после предупреждений президента США Дональда Трампа об усилении давления на Тегеран из-за «плохого поведения» Ирана. В настоящее время конфликт перерос в масштабное региональное противостояние. Бахрейн обвинил Иран в атаке беспилотника на свою опреснительную установку. ОАЭ заявили об обстрелах баллистических и крылатых ракет со стороны Ирана.

Также отмечается, что Кувейт сообщил о повреждении топливных баков в международном аэропорту в результате налета дронов. В Ливане, по данным местного Минздрава, количество погибших в конфликте с Израилем достигло 394 человек.

По данным иранской стороны, в стране повреждено около 10 000 гражданских объектов, среди которых школы и медицинские учреждения. Эта серия атак является самым большим ударом по промышленной инфраструктуре Ирана за все время нынешнего противостояния.

Война на Ближнем Востоке - последние новости

Напомним, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал осторожно выбирать цели в Иране, чтобы не повредить нефтяную инфраструктуру.

Как сообщалось, после ударов по нефтяным объектам Ирана представители США Стив Виткофф и Джерард Кушнер 10 марта срочно прибудут в Израиль.

Кроме того, Иран вновь запустил баллистическую ракету в сторону Турции. Воздушную цель перехватили в воздушном пространстве страны.