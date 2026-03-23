Тегеран не ответил, а США ждут: что говорят в Иране о переговорах с Трампом

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф официально опроверг информацию о проведении переговоров с США. В то же время в СМИ появились данные о возможной встрече сторон в Пакистане и планах Вашингтона завершить военное противостояние к середине апреля. Глава Меджлиса (парламента) Ирана назвал сообщение о диалоге с Вашингтоном манипуляцией.

Об этом он написал на своей странице в сети X.

Позиция Ирана по переговорам с США

«Никаких переговоров с США не проводилось, а фейковые новости используются для манипуляций на финансовых и нефтяных рынках, чтобы вырваться из ловушки, в которой оказались США и Израиль», — заявил Мохаммад-Багер Галибаф.

Он также добавил, что иранский народ требует «полного и строгого наказания для агрессоров». Также Тегеран остается непоколебимым в поддержке Высшего руководителя страны.

Что известно о переговорах США и Ирана

Несмотря на публичные возражения спикера, агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщают, что запрос на переговоры уже есть. По данным источника, США пригласили встречу с Галибафом в минувшую субботу. Тегеран не предоставил официального ответа, а предложение рассматривает Высший совет национальной безопасности Ирана.

Дополнительную информацию обнародовало израильское издание Ynet. Со ссылкой на неназванный источник в Израиле отмечается, что американские власти уже определили 9 апреля как дату предполагаемого завершения войны против Ирана.

По данным Ynet, переговоры между представителями США и Ирана могут пройти уже на этой неделе на территории Пакистана. Примечательно, что израильскую сторону о встрече с Галибафом Вашингтон не информировал.

Источник издания связывает выбранную дату завершения конфликта с внутриполитическими планами американского лидера:

«Окончание войны 9 апреля позволит Трампу прибыть в Израиль в День независимости, чтобы получить Премию Израиля», — цитирует собеседника Ynet.

Следует заметить, что Премия Израиля — это высшая государственная награда страны, которую вручают в День независимости. Ее денежный эквивалент составляет 75 тысяч шекелей (около 1 млн гривен). Пока официального подтверждения сроков завершения боевых действий со стороны Белого дома или Пентагона нет.

Напомним, ранее Дональд Трамп подтвердил, что США и Иран ведут переговоры по прекращению войны, и между ними есть «важные пункты согласия».

Ранее в Иране опровергли заявление президента США Дональда Трампа о переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Да, иранская сторона заявляет, что информация не соответствует действительности.

Также мы писали, что Израиль и США рассчитывали на скорейшее падение теократического режима в Иране благодаря внутреннему бунту. Однако через три недели после начала войны стало ясно: план Моссада базировался на ложных ожиданиях.