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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Тегеран просит у Путина С-400: почему России все сложнее отдавать системы ПВО

В ходе поездки главы службы безопасности Ирана Мохсена Резаи в Россию 5 ноября стороны рассмотрели предложения по действиям Тегерана в случае войны с США.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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ЗРК С-400

ЗРК С-400 / © Википедия

Иран возобновил переговоры с Россией по укреплению собственной противовоздушной обороны. Среди систем, стремящихся получить Тегеран, — российские зенитные ракетные комплексы С-400.

Об этом тишина The Telegraph.

Как сообщается, в ходе поездки главы службы безопасности Ирана Мохсена Резаи в Россию 5 ноября стороны рассмотрели предложения по действиям Тегерана в случае войны с США. Отдельное внимание было уделено углублению сотрудничества в военно-технической отрасли.

В Defense Express обратили внимание на информацию о согласовании Россией передачи Ирана 90 пусковых установок для управляемых авиационных ракет Х-39 ЛМУР класса «воздух — земля». По мнению аналитиков, это свидетельствует об активизации военного партнерства между двумя государствами.

Тем не менее, эксперты сомневаются, что Москва согласится передать Тегерану комплексы С-400. Эти системы составляют основу российской противовоздушной обороны, особенно нуждающейся в Кремле на фоне масштабных атак Сил обороны Украины по нефтеперерабатывающим заводам и объектам критической инфраструктуры.

Еще одним фактором, уменьшающим вероятность экспорта, являются потери самих комплексов. Украинские военные регулярно поражают российские С-400, поэтому отдавать эти системы другой стране в Москве становится еще сложнее.

В то же время Россия испытывает трудности с изготовлением новых комплексов. Как отмечают аналитики, даже попытки обходить международные санкции не позволяют полностью устранить их влияние: ограничения продолжают тормозить производство и усложняют поставки необходимых компонентов.

Кроме того, российская армия применяет ракеты комплексов С-400 для ударов по Украине. Для баллистических атак используют преимущественно боеприпасы класса «земля — земля» модификации РМ-48У, подчеркнули эксперты.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп назвал решение начать войну против Ирана правильным и отвечающим долгосрочным интересам США и всего мира.

Мы ранее информировали, что Россия передает ракеты Ирану для войны против США.

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