Тегеран раскрыл план своих ядерных запасов: детали

Флаг Ирана. / © Associated Press

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Тегерам считает, что единственным приемлемым вариантом решения ядерного вопроса и разбавления высокообогащенного урана внутри Ирана.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, пишет PressTV.

По его словам, тема обогащения урана и запасов высокообогащенного материала очень чувствительна. В частности этот вопрос Вашингтон и Тегеран перенесли на второй этап потенциального соглашения.

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В то же время Соединенные Штаты Америки настаивают на более жестком подходе. Ранее Дональд Трамп заявлял, что высокообогащенный уран либо передать Вашингтону, либо уничтожить под контролем МАГАТЭ или других международных структур.

По данным американских чиновников, у Ирана около 440 кг высокообогащенного урана, большинство которого хранится в Исфахане.

Отметим, что источник Sky News среди американских чиновников заявил, что по соглашению Иран будто обязан на неопределенный срок не создавать и не покупать ядерное оружие, а также должен ликвидировать свою ядерную программу и вывести из эксплуатации ядерные объекты.

По словам чиновника, иранцы также обязались уничтожить и вывезти обогащенный материал. Впрочем, нужно время, чтобы выяснить, как это сделать.

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Напомним, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что США и Иран согласовали текст мирного соглашения. По его словам, «мир никогда не был так близок, как сейчас». Документ может быть подписан уже в ближайшие дни.

Заметим, CNN со ссылкой на источники писало о том, что США готовили удар по Ирану с захватом урана. Впрочем, американский президент Дональд Трамп приостановил подготовку этой операции. По данным издания, для его реализации могло потребоваться привлечение сотен специальных назначенцев и фактически полноценная наземная операция.

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