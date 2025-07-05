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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Техас накрыли смертоносные наводнения: много жертв, десятки детей из летнего лагеря пропали без вести

Стихия застала врасплох людей, что не позволило быстро среагировать спасателям и местным властям. По последним данным, погибли более 20 человек.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Проливные дожди повлекли за собой смертоносные наводнения

Проливные дожди повлекли за собой смертоносные наводнения / © Associated Press

Национальная метеорологическая служба США объявила чрезвычайную ситуацию из-за внезапного сильного наводнения в Техасе, которое произошло после гроз с проливными дождями в регионе. Непогода повлекла за собой выпадение более 30 см осадков.

Об этом пишет Reuters.

Далтон Райс, мэр города Кэррвилл, рассказал журналистам, что стихия накрыла регион очень быстро. Это, по его словам, помешало властям успеть издать какие-либо приказы об эвакуации людей.

«Это произошло очень быстро, в течение очень короткого периода, который невозможно было предусмотреть даже с помощью радара», — отметил он.

Техас накрыли внезапные наводнения / © Associated Press

Техас накрыли внезапные наводнения / © Associated Press

Шериф округа Керр Ларри Лейта подтвердил, что тела 23 погибших обнаружены на территории района. Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик добавил, что среди погибших есть и взрослые, и дети, некоторые из них были в затопленных автомобилях, которых смыло течением.

В то же время власти разыскивают 23 девушек, которые считаются пропавшими без вести после затопления места их ночлега в летнем лагере около 04:00 по местному времени.

Напомним, южное побережье Китая накрыло мощный супертайфун «Саола». Он заставил сотни тысяч человек покинуть свои дома.

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