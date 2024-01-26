Техас отказывается подчиняться Вашингтону: неужели штат объявил "войну" Байдену (видео)

В Соединенных Штатах Америки разразился миграционный кризис: силовики в Техасе взяли под контроль границу с Мексикой, а Белый дом потребовал прекратить это.

Об этом сообщает Newsweek.

Федеральные агенты и Национальная гвардия взяли границу с Мексикой под контроль вопреки решению Верховного суда США от 22 января, согласно которому они должны убрать проволоку. Администрация Байдена предоставила Техасу 24 часа на открытие границ.

Губернатор штата Техас Грег Эббот отрицательно отреагировал. Он заявил, что центральные власти США "способствуют вторжению нелегальных мигрантов".

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В то же время два конгрессмена-демократа из Техаса предложили президенту Джо Байдену федерализовать Национальную гвардию Техаса, то есть вывести ее из подчинения властей штата и подчинить непосредственно Вашингтону.

Также в сети появились видео волнения на границе Техаса и Мексики. Пользователи соцсети Х (бывший Twitter) не исключают, что все это может привести к гражданскому противостоянию в США.

Civil war in Texas, US?



Since Biden's federal government был letting ilegal migrants в country unchecked (voter scam) в штате Texas took matters в их своїх лавах і забезпечений контролем border patrol defying Biden administration and US Supreme Court.



Now Biden… pic.twitter.com/syro3aRkZ0 — The Poll Lady (@ThePollLady) 26 января 2024

Между тем экспрезидент и кандидат в президенты США Дональд Трамп призвал другие штаты присоединиться к противостоянию Техаса с Вашингтоном.

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