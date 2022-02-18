Техническая ошибка: словенский телеканал показал карту с "российским" Крымом

На инцидент отреагировали в украинском посольстве.

Словенский телеканал RTV Slovenija показал в эфире во время одной из телепередач карту с "российским" Крымом.

Медиа объяснило это технической ошибкой, говорится в заявлении посольства Украины в Словении.

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"Во вторник словенский канал RTV Slovenija в своей передаче об Украине использовал карту Украины без Крыма. Посольство немедленно отреагировало на такую ситуацию, направив официальное обращение редакции телеканала", — говорится в заявлении.

Отмечается, что уже на следующий день, 17 февраля, канал официально извинился. Ситуацию назвали технической ошибкой. RTV Slovenija подчеркнул, что не собирались выразить неуважение к Украине.

"Украина подвергается массированной информационной пропаганде и фейкам со стороны России. В такое время особенно важно, чтобы все наши партнеры соблюдали нормы международного права и свою позицию по непризнанию незаконной оккупации Крыма со стороны Российской федерации. Это же касается и журналистов иностранных СМ в вопросе соблюдения норм журналистской этики и объективного освещения информации", — заявили в посольстве.

Как сообщалось, осенью 2021-го Украине удалось достичь приведения политической карты мира, используемой в приложении для артистов Apple Music for Artists, в соответствие с международным законодательством. В приложении от Apple была исправлена карта, где полуостров Крым оказался частью России.

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