Техника устаревает за считанные недели: производители оружия для ВСУ раскрыли главный феномен этой войны

Разработчики оружия в Украине рассказали о безумных темпах модернизации на фронте

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В условиях быстрого изменения угроз на фронте компании, снабжающие оружие украинской армией, пытаются найти золотую середину между быстрыми инновациями и объемами производства. Разработчикам приходится решать одновременно не менее двух масштабных задач: своевременно выпускать достаточное количество техники и одновременно не отставать от новейших трендов войны.

Об этом пишет Business Insider.

Авторы статьи отмечают, что любое существенное изменение в конструкции вооружения может надолго затормозить изготовление жизненно необходимого оружия. Однако игнорировать вызовы на поле боя невозможно, ведь побеждавшая вчера техника сегодня уже может оказаться беспомощной против новых средств врага.

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Цена изменений и безумные циклы обновления

Руководитель украинско-эстонской компании Ark Robotics, создающей роботизированные комплексы и дроны, объясняет, что в масштабах крупного производства любые нововведения обходятся очень дорого. Перепроектирование поглощает кучу ресурсов и сбивает темпы снабжения, но отказаться от него просто невозможно.

"Вы не можете позволить себе не вносить изменения", - отмечает гендиректор компании.

Чтобы не попасть в ловушку нескончаемых переработок, разработчики пытаются предусматривать глобальные тренды войны. В частности, еще в прошлом году компания сделала успешную ставку на то, что управление дронами перейдет от аналоговых систем к бортовым компьютерам и смогла заранее подготовить инженерную базу.

«Этот цикл итераций просто безумный. Я никогда не видел ничего подобного», – признается руководитель Ark Robotics.

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Как не остановить конвейер

Чтобы сделать процесс обновления безболезненным, оружейники кардинально изменили сам подход к конструированию. Теперь технику делают максимально модульной: базовая платформа остается простой и дешевой для массового выпуска, а модернизация происходит благодаря быстрой замене отдельных блоков или обновлению программного обеспечения прямо на фронте.

Некоторые компании сознательно отказываются от полной автоматизации заводов в пользу частичной ручной сборки, чтобы сберечь гибкость. К примеру, украинский производитель дронов Frontline Robotics, чью технику используют более 60 подразделений ВСУ, вынужден вносить до 20 мелких изменений в свои изделия ежемесячно.

"Автоматизация приносит с собой цену замораживания версии продукта", - объясняет директор по развитию бизнеса Frontline Никита Рожков.

Бесценные уроки для Запада

Для западных союзников такой безумный опыт уникален, ведь их оборонно-промышленный комплекс пока не способен так быстро реагировать на вызовы. Руководитель литовской компании Granta Autonomy Гедиминас Гуоба отмечает, что в Украине дроны работают на износ ежедневно, тогда как армии НАТО используют подобную технику раз в месяц во время учений.

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«Сейчас происходит столько инноваций, что это трудно постичь. Это мое главное послание Европе: у вас сейчас есть время. Украина покупает это время для вас, чтобы вы осознали и поняли срочность», — заключает глава Ark Robotics.

Напомним, в то же время в НАТО готовятся к войнам будущего с роями дронов. Эксперты считают, что военные должны приспособиться к таким реалиям уже в течение следующих лет.

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