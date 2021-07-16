Технологическое чудо: в США парализованный гонщик сел за руль машины, которой можно управлять без рук и ног

Технологическое чудо: в США парализованный гонщик сел за руль машины, которой можно управлять без рук и ног

Шмидт надеется, что для таких людей, как он, разработка станет революционной.

Технологическое чудо. Парализованный гонщик снова за рулем благодаря умной машине.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 16 июля.

Отмечается, что 20 лет назад американский спортсмен Сэм Шмидт попал в страшную аварию, повредил позвоночник и остался практически парализованным. Несмотря на это — мечтал вернуться за руль. В этом ему помогла специально сконструированная машина, которой можно управлять без рук и ног.

Гонщик в высокотехнологичном шлеме и очках. Стартует, разгоняется и тормозит с помощью дыхания. А поворачивает движениями головы, за которыми следят инфракрасные камеры. Шмидт говорит, что счастлив рулить. И надеется, что для таких людей, как он, разработка станет революционной.

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