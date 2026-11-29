Иран использовал Starlink для атак дронами на американские военные базы

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В начале марта 2026 года Иран использовал спутниковую сеть Starlink компании SpaceX для поддержки военных операций против американских сил на Ближнем Востоке. По информации собеседников издания, система помогала координировать подразделения и обеспечивать управление ударными беспилотниками.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на людей, осведомленных о военных операциях Ирана.

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Как Иран использовал Starlink в военных операциях

О применении спутникового интернета Тегерана стало известно Илону Маску в первую неделю марта, вскоре после начала ударов США и Израиля по Ирану. В ответ иранские военные запускали волны баллистических ракет и беспилотников по американским военным базам в разных странах Ближнего Востока.

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Использование Starlink Ираном для поддержки военных операций подтвердили четыре собеседника Washington Post, знакомые с этими действиями. Отдельно один из них рассказал, что летом секретное обновление о войне, переданное министру обороны США Питу Хэгсету, содержало упоминание об использовании спутниковой системы для управления силами и контроля за операциями односторонних ударных дронов.

В то же время представитель Пентагона Кингсли Уилсон заявила изданию, что американскому оборонному ведомству неизвестно о существовании такого доклада. Центральное командование США также отказалось отвечать на подробные вопросы возможного использования Starlink иранскими военными.

Маск разозлился из-за использования его технологии обеими сторонами

Иран был не единственным, чье использование спутниковой связи вызывало недовольство владельца SpaceX. В тот же период Маск узнал, что американские военные применяли его другую систему — Starshield, военную версию Starlink, для запуска ударных беспилотников LUCAS.

Проблема заключалась в том, что Пентагон оплачивал более дешевую подписку, предназначенную для наземного использования, хотя применял связь для управления воздушными беспилотниками. Специальный тариф для таких операций стоил в пять раз дороже.

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1 марта Маск, комментируя сообщения об использовании коммерческого Starlink в системах вооружения, написал в соцсети X: «Это нарушение коммерческих условий Starlink — использовать терминал в системах вооружения. Это касается всех пользователей, и работа будет прекращена, как только такое нарушение будет выявлено».

По информации собеседника издания, до конца той недели из-за случаев ненадлежащего использования сервиса уволили по меньшей мере двух руководителей.

Почему SpaceX не может полностью контролировать Starlink в Иране

В последующие недели SpaceX усилила контроль над продажей терминалов. От авторизованных посредников потребовали подтверждать личности всех покупателей, а программу косвенной перепродажи через субдилеров приостановили. До этого для подключения услуги клиентам преимущественно было достаточно кредитной карты.

Однако полностью закрыть доступ к спутниковому интернету в Иране тоже проблематично. В январе 2026 года, после введения иранскими властями коммуникационного блекаута во время подавления протестов, Starlink сделал доступ к сети бесплатным для всех, кто имел терминал.

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Этой связью пользуются диссиденты и обычные граждане, пытающиеся обходить государственные ограничения Интернета. В то же время, если терминалы попадут в руки иранских силовиков, в частности, Корпуса стражей Исламской революции, их также могут использовать в военных целях.

По словам экспертов, у SpaceX фактически два варианта: полностью выключить систему над страной, лишив связи также ее обычных пользователей, или оставить доступ, рискуя, что технологию будут использовать военные.

Одним из возможных инструментов контроля есть белый список проверенных терминалов. Такой механизм уже применили в Украине, однако, по оценкам собеседников Washington Post, в Иране нет органа, которому компания могла бы доверить управление подобным перечнем.

Starlink и контроль над военной связью: новые риски для Украины

В Украине зависимость от спутниковой инфраструктуры особенно ощутима стала в октябре, когда в ночь на 14 октября внезапное отключение Starshield стало серьезным испытанием для Сил беспилотных систем. Ночные операции украинских дронов нуждаются в значительных объемах данных и стабильной связи с партнерами, а неожиданная потеря доступа к системе поставила под угрозу привычный порядок их работы.

Во второй половине ноября проблема возникла снова: работу Starshield в Украине ограничили без предупреждения, а ключевые стороны не смогли выяснить, кто принял это решение. Временный поверенный по делам посольства Украины в Вашингтоне Денис Сеник предостерег, что каждый день таких ограничений создает дополнительную опасность для гражданских, ведь технология помогает перехватывать российские дроны. Дипломат подчеркнул, что ограничение работы Starshield в Украине нельзя оставлять без разрешения.

Между тем, Россия пытается создать собственную альтернативу американской спутниковой сети. Первые два запуска спутников низкоорбитальной системы «Рассвет» состоялись в марте и июле 2026 года. По данным ГУР, россияне уже тестируют «Рассвет» над Украиной во время боевых операций, пытаясь точнее наводить удары, увеличивать дальность работы беспилотников и защищать каналы связи от украинских систем радиоэлектронной борьбы.

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