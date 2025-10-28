Тела людей невозможно узнать: самолет с туристами разбился и сгорел дотла

В авиакатастрофе в Кении не выжил никто / © скриншот с видео

Реклама

В Кении произошла страшная авиакатастрофа : легкомоторный самолет, перевозивший иностранных туристов, разбился и сгорел в округе Квале, у побережья Индийского океана. На борту воздушного судна находились 11 человек - 10 пассажиров и кенийский пилот. Авиакомпания Mombasa Air Safari подтвердила, что в авиатроше не выжил никто. Среди погибших пассажиров — 8 граждан Венгрии и 2 гражданина Германии, пилот был кенийцем.

Об этом сообщил кенийский телеканал Citizen TV Kenya. Подробности также предоставили Daily Mail , Xinhua и Associated Press .

Трагический рейс в заповедник

Катастрофа произошла во вторник, 28 октября, около 8:30 утра по местному времени, в районе Тсимба-Голине округа Квале. Легкомоторный самолет, идентифицированный как Cessna 208B Grand Caravan, вылетел из туристического курортного города Диани и направлялся в национальный заповедник Масаи-Мара, известный своей ежегодной миграцией диких животных.

Реклама

Авиакомпания Mombasa Air Safari официально подтвердила, что на борту находились 10 пассажиров и кенийский капитан.

«Мы глубоко расстроены, сообщая, что нет выживших. Наши сердца и молитвы со всеми, кто затронул это трагическое событие», — говорится в официальном заявлении авиакомпании.

Согласно информации, обнародованной авиаперевозчиком, пассажирами были восемь венгров и два немца. Министр транспорта Кении Дэвис Чирчир подтвердил, что все 11 человек на борту получили смертельные травмы.

Версии крушения и ход расследования

По сообщениям СМИ и свидетелей, самолет разбился в считанные минуты после взлета и сразу загорелся. Местные жители рассказали журналистам, что услышали громкий взрыв, а когда прибыли на место происшествия, обнаружили обломки в огне и «человеческие останки, которые невозможно было узнать». Представитель окружной полиции подтвердил, что на борту все погибли от удара.

Реклама

Основной версией, рассматриваемой следователями, является влияние плохих погодных условий. Комиссар округа Квале Стивен Оринде сообщил, что расследованию препятствуют сильный дождь и туман, которые были в регионе с самого утра. В Кении также предупреждали о приближении шторма Ченге с обильными осадками и сильным ветром.

Кенийское управление гражданской авиации (KCAA) подтвердило, что начало совместное расследование с участием представителей Венгрии, Германии и производителя самолета.

Напомним, в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке произошла авиационная авария — два самолета столкнулись на взлетной полосе во время руления. Пассажиров разместили в отелях, один бортпроводник получил травмы.