Тела нашли в колодце: Мексику всколыхнуло убийство серферов-иностранцев – подробности

В городе Санто-Томас, Мексика, 3 мая в колодце, 4 метра в глубину, нашли тела трех серферов-иностранцев с ранениями в голову. Чиновники считают, что туристов убили из-за автомобиля.

Об этом пишет BBC.

Братья из Австралии Джейк и Каллум Робинсоны, 30 и 33 лет, и их друг из США Джек Картер Роуд, 30 лет, исчезли 27 апреля в городе Энсенада.

Родственники убитых мужчин, приехавшие в Мексику, уже идентифицировали их тела.

По словам прокурора штата Нижняя Калифорния Марии Андраде, нападавшие хотели завладеть машиной, чтобы снять шины. Они застрелили туристов, когда те начали сопротивляться.

Их тела обнаружили в колодце, примерно в 6 км от места нападения в городе Санто-Томас. Рядом нашли брошенные палатки, сожженный белый пикап и телефон одного из пропавших серферов.

По словам правоохранителей, в колодце также нашли и четвертое тело, но оно было там дольше по времени и не связано с этим делом.

По подозрению в прямой или косвенной причастности к нападению задержали двоих мужчин и женщину. Одного, ранее уже судимого мужчину, обвиняют в "насильственном похищении".

Нижняя Калифорния является одним из самых опасных штатов Мексики из-за местных наркогрупп, ведущих войны за территорию. По официальным данным, в 2023 году штат был вторым по числу убийств в стране после Гуанахуато.

Убийства вызвали ужас и гнев в мексиканском регионе Энсенада. Так, в воскресенье, 5 мая, десятки протестующих прошли маршем по городу с досками для серфинга и лозунгами, написанными на испанском языке.

"Они только хотели заниматься серфингом – мы требуем безопасных пляжей", - сказал один из протестующих.

Позже группа серфингистов провела церемонию чествования погибших в океане.

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