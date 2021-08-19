Тела нашли в сгоревшем доме: во Франции из-за лесных пожаров погибли два человека

Тела нашли в сгоревшем доме: во Франции из-за лесных пожаров погибли два человека

Из региона эвакуировали тысячи людей.

Из-за лесных пожаров на французской Ривьере погибли два человека.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 19 августа.

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Тела погибших нашли в уничтоженном огнем доме неподалеку Сен-Тропе. Кроме того, два десятка местных и пятеро пожарных пострадали. Десять тысяч человек, среди которых и туристы, эвакуированы.

С начала недели на юге Франции выгорели сям тысяч гектаров леса. Сейчас пламя тушат 1,2 тыс. спасателей. У них на вооружении десяток спецсамолётом. Однако им мешает жара и сильный ветер. Следует заметить, что пожары бушуют на всем средиземноморском побережье. В частности, в Греции, Италии и Испании.

Новости мира: во французской Ривьере из-за лесных пожаров погибли два человека

Как сообщалось, несколько дней назад на юго-востоке Франции в департаменте Вар вспыхнул масштабный лесной пожар. Огнем охвачено несколько сотен гектаров леса. Из-за возгорания людей эвакуировали.

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