Тела Навального нет в морге Салехарда: заявление команды оппозиционера

Команда погибшего российского оппозиционера Алексея Навального заявила, что его тела нет в морге Салехарда, как об этом заявляли сотрудники колонии.

Об этом сообщила спикер оппозиционера Кира Ярмыш.

По ее словам, адвокат и его мать Людмила Навальная приехали в морг Салехарда. Впрочем, он оказался закрытым, а по телефону в морге сообщили, что тела оппозиционера у них нет.

"Адвокат и мать Алексея приехали в салехардский морг. Он закрыт, несмотря на заверения колонии, будто работает и тело Навального находится там. Адвокат позвонил по указанному на двери телефону. Ему сказали, что он уже седьмой, кто сегодня звонит. Тела Алексея у них в морге нет", — говорится в сообщении Ярмыша.

Напомним, 16 февраля стало известно, что Алексей Навальный скончался в российской колонии. Ему вроде бы стало плохо во время прогулки, он потерял сознание. Медики не смогли помочь.

Сегодня, 17 февраля, представители политика сделали официальное заявление, что Навального убили 16 февраля в 14:17 по местному времени. Информация об этом указана в официальном документе, который издали матери оппозиционера.

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