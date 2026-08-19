Тела невозможно узнать: водитель грузовика вылетел на встречную и разбил медицинский микроавтобус

ДТП в Бразилии стало самым смертельным за последние 5 лет / © скриншот с видео

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В ночь на среду, 19 августа, вблизи бразильского города Ипиранг произошло смертельное лобовое столкновение микроавтобуса и грузовика, которое унесло жизни по меньшей мере 23 человек. В результате этой жуткой аварии, которая произошла около 03:30 по местному времени, еще пятеро пассажиров получили ранения разной степени тяжести.

Об этом пишет Reuters.

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Жертвы и обстоятельства автотрещины

По предварительным данным Федеральной дорожной полиции, водитель грузовика внезапно выехал на встречную полосу и врезался в транспортное средство муниципального отдела здравоохранения. Этот микроавтобус перевозил больных пассажиров и их сопровождающих из города Имбитува в больницы в районе столицы штата Куритибы.

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Как сообщает CNN Brasil, следователи уже подтвердили, что среди 23 погибших оказались водитель грузовика Scania, 20 взрослых пассажиров автобуса и двое маленьких детей (одной из девочек было 9 лет). Пятерым людям чудом удалось выжить в этой ужасной аварии, среди них четверо взрослых и один шестилетний ребенок, которых немедленно госпитализировали в медучреждения соседнего города Понта-Гросса.

Авария вызвала настоящий транспортный коллапс на магистрали, образовав пробки протяженностью от 5 до 12 километров в обоих направлениях, пока спасатели деблокировали изуродованные тела из разбитого металла. Это столкновение уже признали самым масштабным по количеству жертв в штате Парана за последние пять лет.

Идентификация тел и реакция властей

Полиция Бразилии проводит сложную процедуру опознания погибших с использованием базы биометрических данных, поскольку тела многих жертв изуродованы до неузнаваемости. По информации издания UOL, власти Имбитувы призвали родственников пассажиров обращаться в местный Секретариат здравоохранения для предоставления биометрической информации и получения необходимой психологической поддержки.

Правительство штата Парана и муниципалитет Имбитувы объявили официальный многодневный траур по жертвам катастрофы, закрыв все административные учреждения, кроме обеспечивающих критически важные услуги. Местные правоохранители продолжают тщательное расследование, чтобы установить точные причины, заставившие водителя грузовика внезапно выехать на встречную полосу.

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«В этот момент глубокой печали Имбитува объединяется в солидарности с семьями, желая сил и утешения всем, кто столкнулся с этой болезненной утратой», — говорится в официальном заявлении мэрии города.

Напомним, в Ирландии произошла лобовая авария. Все пятеро погибших были подростками. Их тела доставили в больницу, где должны провести посмертные экспертизы.

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