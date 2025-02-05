Тела всех жертв авиакатастрофы в США извлекли из реки: сколько людей погибло

Авиакатастрофа может стать самой смертоносной в США за последние 20 лет.

В Вашингтоне из реки Потомак извлекли тела всех жертв авиакатастрофы American Airlines. Погибло 67 человек.

Об этом сообщает CNN.

По состоянию на вторник 66 из 67 жертв были идентифицированы.

Напомним, в США самолет компании PSA Airlines столкнулся с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту Вашингтона и упал в реку. Известно, что на борту самолета находились 64 человека, а экипаж вертолета составлял три человека.

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