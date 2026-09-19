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Тела женщин находят одно за другим: серия жутких убийств всколыхнули целый регион (фото)
Девять женщин стали жертвами загадочных убийств, произошедших за последние два месяца.
Только через два месяца вблизи Йоханнесбурга в Южной Африке обнаружили тела девяти женщин. Все они погибли в результате жестоких убийств. Это повлекло за собой панику по всей стране и породило подозрения, что в регионе может действовать серийный убийца.
Что известно о жутких убийствах, сообщает CNN.
Ситуация резко обострилась, ведь только за последние четыре дня обнаружили пять жертв. Жители Экурхулени, район к востоку от Йоханнесбурга, живут в страхе после обнаружения серии ужасающих преступлений.
Полиция ранее заявляла, что некоторые подобия в убийствах первых восьми жертв «вызывают достаточную обеспокоенность, чтобы было объявлено публичное предупреждение».
«Женщины напуганы. Женщины здесь годами меняют наш образ жизни, чтобы выжить. Происходящее в Экурхулене усилило этот страх», — рассказала основательница организации «Женщины за перемены» Сабрина Уолтер.
Серия убийств — что известно
Серия убийств началась с обнаружения пяти тел вблизи Кэмптон-парка, а еще четыре были найдены в других местах Экурхулени, примерно в 25-35 км друг от друга. Все жертвы — это женщины, возраст которых от 20 до 30 лет. Они были или голые, или частично одеты.
Последнюю жертву нашел случайный прохожий 17 сентября у строительной площадки. Полиция подтвердила, что это женщина около 30 лет, но ее личность остается неизвестной. Следователи обнаружили на ее шее ранения от острых предметов.
Одну из жертв идентифицировали как 38-летнюю Элизабет Моселакгомо. Она исчезла во время своей ежедневной пробежки. Ее семья сообщила полиции, когда она не вернулась домой.
Власти объявили значительное вознаграждение за информацию, которая поможет задержать подозреваемого, а президент Южной Африки Матамела Сирил Рамафоса поручил правоохранителям предоставить расследованию приоритет.
Как сообщалось, в городе Букаве на востоке Демократической Республики Конго сразу в двух школах вспыхнули масштабные пожары. Дети прыгали из окон, спасаясь. Ученики оказались заблокированы внутри средней школы. Часть детей погибла из-за отравления дымом. По меньшей мере, 26 учеников погибли, еще десятки человек пострадали.