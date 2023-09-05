Телефон взорвался в кармане мужчины и спас его от ягуара — фото, подробности

Благодаря этому он остался в живых.

Бразильский сельскохозяйственный рабочий остался с раненой ногой после того, как ягуар взорвал его телефон.

Об этом сообщает nypost.com.

На прошлой неделе на 40-летнего пастуха напала большая кошка, когда он исследовал источник беспокойства среди своих собак на ранчо. Спутник мужчины попытался отбиться от ягуара ножом, но остановить животное не удалось.

Но нападение 29 августа внезапно закончилось, когда ягуар вгрызся в мобильный телефон ковбоя в одном из его карманов, в результате чего устройство, а точнее, его литий-ионный аккумулятор, взорвалось прямо перед мордой хищника.

Считается, что ягуар жив после того, как испугался взрыва и убежал обратно в дикую природу.

Прибыли сотрудники службы экстренной помощи, чтобы оказать помощь владельцу ранчо в связи с большими травмами конечностей, в том числе сломанной рукой. Медики доставили его в клинику в Корумбе для операции и последующего наблюдения.

Бразильский пастух / Фото: Newsflash

Бразильский пастух / Фото: Newsflash

Сообщается, что он также получил ожог второй степени на ноге на месте взрыва телефона.

Напомним, "самого одинокого в мире" льва Рубена спасли из бетонной клетки. Он получил второй шанс на счастливую жизнь.

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