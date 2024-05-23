Телефонная полиция и запрет разводов: новые "драконовские" законы Ким Чен Ына

Деспотический лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ввел ряд новых "драконовских" законов, направленных на устранение западного влияния на закрытую страну.

Об этом пишет Daily Star.

Так, были введены два основных новых правила: первое – заставить новую армию полицейских, проверяющих мобильные телефоны, останавливать и обыскивать телефоны всех молодых людей, которых они видят, чтобы убедиться, что у них нет южнокорейского влияния. Если их поймают, то отправят в "лагерь принудительного труда". И второе правило – запрет разводов.

О первом законе источник в разговоре с Daily NK сообщил: "Северным корейцам пришлось прослушать головокружительное количество лекций о сохранении "пхеньянского культурного языка" [стандартный северокорейский диалект] и отказ от использования языка "марионеток" [в Южной Корее], и еще одна серия лекций была проведена в каждой общественной организации в начале этого месяца. Каждый, кто попадает в поле зрения наблюдателей, немедленно отправляется в трудовой лагерь и подвергается всевозможным видам тяжелого труда. Молодые люди считают, что нынешние проверки на улицах хуже всего, что они видели в фильмах о японском колониальном периоде. В основном они проводятся в Чонджине, но, как ожидается, если они будут успешными, их проведут и в других городах".

Ким Чен Ын / Associated Press

Что касается второго правила, другой источник сообщил NK, что теперь руководство пошло еще дальше и заклеймило разведенные пары как "социальную проблему" и обвинило их в "дискриминации детей" – и надеется, что новый закон "революционизирует" семейную динамику в стране.

"Разведенные лица стигматизируются как ненормальные люди, совершившие жалкое и отсталое поведение, которое не должно происходить в социалистическом обществе. Твердая позиция партии заключается в том, что революция в семье эквивалентна революции в обществе, и что улучшение членов семьи эквивалентно улучшению членов общества. Как следствие, разведенные чиновники считаются такими, которые не смогли революционизировать свою семью, и часто не могут продвигаться по службе или занимать важные должности", - говорится в сообщении.

Однако наказание за нарушение нового закона о разводе еще неизвестно.

Напомним, ранее беженка из КНДР рассказала, что Ким Чен Ын ежегодно выбирает 25 девственниц для жуткого "отряда удовольствия". Женщин отбирают на основе их внешности и политической лояльности, а затем происходит медицинское освидетельствование, чтобы подтвердить девственность.

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